Praça histórica do Centro de Curitiba terá mudanças na estrutura com obras do BRT

A partir das 9 horas de sábado (07/02), a região da Praça Eufrásio Correia, no Centro de Curitiba, começa a receber uma nova etapa de obras que faz parte do projeto BRT Leste/Oeste. A intervenção vai provocar mudanças no transporte coletivo e no trânsito da região.

Uma das principais alterações é a desativação temporária da estação-tubo Eufrásio Correia, que passará por ampliação e terá o tamanho dobrado. Durante o período de obras, linhas de ônibus serão desviadas e algumas ruas próximas terão mudança no sentido de circulação.

Essa etapa marca o avanço do Lote 2.3 do BRT Leste/Oeste, que já está em andamento nas avenidas Presidente Affonso Camargo e Sete de Setembro.

Os trabalhos iniciais incluem a complementação do sistema de drenagem entre a Avenida Marechal Floriano Peixoto e a Travessa da Lapa, além da pavimentação em concreto da canaleta exclusiva para os ônibus. As obras são coordenadas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas.

Obras na Praça Eufrásio Correia: o que vai mudar

A Praça Eufrásio Correia, em frente ao Shopping Estação e à Câmara Municipal de Curitiba (CMC), é tombada como patrimônio histórico do Paraná. Originalmente chamada de Largo da Estação, teve papel importante no desenvolvimento urbano da cidade no fim do século 19, com a chegada da ferrovia que ligava a capital ao litoral. O espaço também foi ponto de passagem dos bondes elétricos que circularam na cidade até 1952.

Com as obras, a praça vai passar por alterações no traçado. Está prevista a implantação de um calçadão no espaço onde hoje funciona a pista lenta da Avenida Sete de Setembro, no sentido Praça do Japão, com o objetivo de melhorar a circulação de pedestres.

O calçadão será feito em concreto e deve contar com ciclovia, nova iluminação e paisagismo. O piso da praça será reformado e o trecho da Rua Barão do Rio Branco entre as avenidas Sete de Setembro e Visconde de Guarapuava passará por requalificação.

Com a mudança, o trânsito de veículos pela Avenida Sete de Setembro será desviado para a Rua Barão do Rio Branco, contornando a praça, com retorno pela Avenida Visconde de Guarapuava e Rua Lourenço Pinto. O cruzamento da Sete de Setembro com a Barão do Rio Branco será fechado. Já o fluxo de veículos no sentido Rodoferroviária será mantido.

Também está prevista a implantação de sentido duplo na Rua Rockefeller, a partir da pista da esquerda da Avenida Silva Jardim, para facilitar o acesso ao Shopping Estação e ao Hotel Rockefeller.

Estação-tubo será ampliada

A estação-tubo Praça Eufrásio Correia, que atende os eixos Norte/Sul e Leste/Oeste, terá a capacidade duplicada após a conclusão das obras. A estrutura será reposicionada para fora da praça, com dois pontos de embarque: um em frente à Rua Lourenço Pinto e outro à Rua Barão do Rio Branco.

De acordo com a prefeitura, as intervenções levam em conta o fato de a praça ser um espaço tombado, com acompanhamento técnico para preservar as características históricas do local.

O que prevê o Lote 2.3 do Projeto BRT Leste/Oeste

O Lote 2.3 inclui obras nas avenidas Sete de Setembro e Presidente Affonso Camargo, em frente à Rodoferroviária, além da ampliação e reforma das estações-tubo Eufrásio Correia, Mariano Torres e Rodoferroviária.

Entre os serviços previstos estão pavimentação em concreto para ônibus biarticulados, requalificação de vias lentas, melhorias nas calçadas, implantação de travessias elevadas, modernização da iluminação pública, ciclovias ou ciclorrotas, ajustes no sistema de drenagem, paisagismo e reforço da sinalização viária. As mudanças também devem permitir ultrapassagens de ônibus em alguns trechos das canaletas.

O Lote 2.3 faz parte do Projeto BRT Leste/Oeste e integra o Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Curitiba. O investimento previsto é de R$ 43,6 milhões, com prazo de execução de 15 meses, financiado pelo New Development Bank (NDB), com contrapartida do município.