Estação Eufrásio Correia será desativada; linhas terão desvios temporários

A partir do próximo sábado (7/2), a estação-tubo Eufrásio Correia, no Centro de Curitiba, será temporariamente desativada em ambos os sentidos para obras do Ligeirão Leste/Oeste. Quatro importantes linhas urbanas terão desvios de itinerários e as integrações passarão a ser feitas na estação Rui Barbosa.

A mudança, que começa às 9h, afeta as linhas 203-Santa Cândida/Capão Raso, 250-Ligeirão Norte/Sul, 303-Centenário/Campo Comprido e 302-Centenário/Rui Barbosa. A estação Eufrásio Correia, que recebe cerca de 22 mil passageiros por dia, é considerada a mais movimentada da capital.

Para facilitar o deslocamento, a Urbanização de Curitiba (Urbs) colocará em operação, a partir de segunda-feira (9/2), a linha especial X48-Eufrásio/Rui Barbosa, com trajeto circular e pontos nas praças Eufrásio Correia, Carlos Gomes, Rui Barbosa e na Rua Alferes Poli. A linha funcionará em dias úteis, com frequência de sete minutos.

A nova estação Eufrásio Correia será a maior da cidade, com cerca de 80 metros de extensão, dobrando a capacidade atual. Terá design moderno, ambiente climatizado e permitirá a ultrapassagem do Ligeirão Leste/Oeste em relação às linhas paradoras.

Fiscais da Urbs orientarão os passageiros na primeira semana. Haverá mensagens de áudio e cartazes informativos nos ônibus afetados, além de informações eletrônicas nas estações-tubo. Um painel móvel na Praça Rui Barbosa exibirá mensagens de 7 a 13 de fevereiro.