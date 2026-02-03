Feira de vinil em Curitiba: 8 mil discos e pocket show neste sábado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O disco gira, a agulha toca e a magia acontece. Para os apaixonados pelos bolachões, como são carinhosamente chamados os discos de vinil, o próximo sábado (07/02) será especial em Curitiba. A segunda edição da feira CWB Vinil Project promete reunir colecionadores, curiosos e nostálgicos no Jeep Clube de Curitiba, no bairro Ahú.

O evento, que já nasce com tradição, contará com 14 expositores vindos dos três estados do Sul – Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Um acervo estimado em mais de 8 mil discos estará disponível para quem quiser garimpar raridades, completar coleções ou simplesmente conhecer esse formato que resiste bravamente à era digital.

+ Leia mais Tributo a Andre Matos reúne gigantes do metal em Curitiba

Além dos tradicionais LPs, os visitantes encontrarão fitas K7, camisetas de bandas e produtos artesanais que celebram a cultura musical. É uma verdadeira viagem no tempo para quem viveu a era analógica e uma descoberta para as novas gerações.

Um dos momentos mais aguardados da feira será o lançamento do disco “Ao Vivo em São Paulo”, da banda curitibana Relespública. O grupo fará um pocket show às 14h, seguido de sessão de autógrafos, aproximando os fãs dos músicos em uma experiência que só o vinil proporciona.

Para completar a experiência, a discotecagem rolará o dia inteiro, criando o clima perfeito para os amantes da música. E quem sentir fome não precisará se preocupar: o bar O Botequeiro, instalado dentro do Jeep Club, servirá feijoada completa das 12h às 15h, por R$ 42,90 por pessoa. Depois desse horário, o cardápio oferecerá diversos petiscos, além de cerveja gelada e soft drinks.

O ressurgimento do vinil não é fenômeno isolado. No Brasil, o formato representa impressionantes 76% do faturamento da música física. Grandes artistas internacionais como Oasis e Taylor Swift têm contribuído para esse renascimento, enquanto ícones brasileiros como Gilberto Gil lançam álbuns em vinil com capas especiais, pôsteres e itens colecionáveis.

Até mesmo o cinema reforça essa tendência. A trilha sonora do premiado filme “O Agente Secreto” já está em pré-venda num álbum duplo recheado de extras para os colecionadores.

A 2ª CWB Vinil Project é organizada pelos empresários Werkley Ramm e Silva e Gilber Oliveira Pontes, veteranos que já realizaram mais de dez eventos similares. Para facilitar o acesso de todos os interessados, a entrada é gratuita e o ambiente é pet friendly, permitindo que os visitantes levem seus animais de estimação.

A feira acontece das 9h às 18h, oferecendo tempo suficiente para explorar cada canto desse universo analógico que continua encantando gerações. Uma oportunidade única para sentir o peso do disco na mão, admirar as capas como verdadeiras obras de arte e, quem sabe, levar para casa um pedacinho dessa história musical que se recusa a desaparecer.

Serviço

2ª CWB Vinil Project

Data: Sábado, 7 de fevereiro

Horário: das 9h às 18h

Local: Jeep Clube de Curitiba – Rua Secondo Tedeschi, 36, esquina com a Rua Nelson de Souza Pinto, Ahú

Entrada: gratuita

Evento pet friendly