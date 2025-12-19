UniWerse Kids, da Watch, aposta em histórias em áudio para crianças

O Brasil vive um momento preocupante em relação à infância e ao uso de tecnologia, especialmente o acesso à internet e o uso exagerado de telas. Neste contexto que a Watch — plataforma de streaming para provedores de internet (ISPs) fundada em Curitiba — lança o UniWerse Kids, novo selo de conteúdo original da Awdio, seu hub de áudio e distribuição digital para rádios.

Dados do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (CETIC) mostram um crescimento acelerado no acesso à internet e na posse de celulares entre as crianças: entre 2015 e 2024, o uso da rede entre bebês de 0 a 2 anos saltou de 9% para 44%, e na faixa de 3 a 5 anos, de 26% para 71%.

A posse de celulares segue o mesmo movimento — chegando a 20% entre crianças de 3 a 5 anos e 36% entre 6 a 8 anos. Ao mesmo tempo, a Sociedade Brasileira de Pediatria alerta para os riscos do uso excessivo de telas e recomenda limites rigorosos de exposição, especialmente na primeira infância.

Criado para ampliar o portfólio da marca e inaugurar uma frente de impacto social, o UniWerse Kids nasce com a missão de estimular o desenvolvimento cognitivo das crianças por meio de histórias em áudio que incentivam imaginação, criatividade e consciência sobre temas contemporâneos — do uso saudável de telas ao combate ao bullying, entre outros que estão por vir.

A novidade também fortalece a oferta de valor dos ISPs, que passam a contar com um conteúdo exclusivo e de apelo familiar, capaz de diferenciar seus serviços, aumentar engajamento e reforçar a fidelização dos assinantes.

Primeiro lançamento

A primeira produção do selo, “Marcela, a Menina Sem Tela”, estreia no dia 12 de dezembro e contará com 12 episódios semanais. A série acompanha Marcela, uma menina que redescobre o brincar e cria novas formas de aprender e se relacionar longe dos dispositivos digitais — um convite para que crianças e adultos repensem seus hábitos no mundo conectado.

No episódio de estreia, “A Princesa e o Lobisomem”, Marcela usa a imaginação para se transformar em uma princesa que precisa salvar seu reino de um terrível lobisomem — uma aventura que simboliza o poder criativo das narrativas e apresenta ao público o tom lúdico da série.

Criadas por Marcelo Marrom e Mariah Linhares e produzidas pela Mariah Produções Artísticas, as histórias combinam humor, afeto e um ritmo que conversa diretamente com o cotidiano das famílias.

“Desenvolver Marcela, A Menina Sem Tela foi uma experiência muito especial, porque consegui unir imaginação, criatividade e uma preocupação genuína com o cotidiano das crianças. As histórias nasceram de situações simples e reais, sempre com a intenção de criar narrativas acolhedoras e acessíveis, que incentivam autonomia e uma relação mais equilibrada com a tecnologia. diz Mariah Linhares, produtora, roteirista e atriz do audiobook.

+ Veja mais: Fim de semana terá mais calor em Curitiba do que na praia

O UniWerse Kids se posiciona como uma tecnologia a serviço da infância. Para as crianças, cada história é um convite à imaginação ativa — onde criar é mais importante do que consumir. Para as famílias, a experiência resgata o hábito de ouvir histórias, transforma rotinas em momentos de presença e fortalece vínculos. E para a sociedade, traz uma reflexão leve e acessível sobre uso consciente das telas, tema central do cotidiano parental.

Segundo Daniel Almeida, CEO da Awdio, o UniWerse Kids reforça o compromisso da empresa em unir propósito e estratégia. “Acreditamos no potencial do áudio como um dos segmentos mais promissores do país, e a Awdio nasceu para transformar a forma como rádios e ISPs se conectam com seus públicos. Já oferecemos soluções que democratizam tecnologia, ampliam alcance e aumentam receita — e o UniWerse Kids leva essa visão adiante. Além de apresentar conteúdo original com propósito, entregamos um diferencial que se conecta diretamente com as famílias”, disse