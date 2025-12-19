Urbanismo busca melhorar circulação entre bares do Centro Histórico

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria Municipal do Urbanismo (SMU) de Curitiba realizou uma reunião com representantes de bares do Largo da Ordem e da Rua São Francisco, no Centro Histórico, para discutir melhorias na circulação do público entre os estabelecimentos que utilizam mesas e cadeiras em áreas públicas. O encontro ocorreu na quinta-feira (18/12) e foi coordenado pelo superintendente da SMU, Rodrigo Baranczuk.

O objetivo principal é organizar a ocupação do espaço público pelos bares, garantindo o fluxo adequado de pedestres e veículos de emergência, além de facilitar a montagem das barracas da feira de domingo no Largo da Ordem. A SMU também alertou sobre a necessidade de regularização dos estabelecimentos quanto ao uso de mesas e cadeiras nas calçadas.

Segundo levantamento do Departamento de Fiscalização, dos 19 estabelecimentos instalados na região, 15 precisam regularizar sua situação. A SMU concedeu prazo até o final de janeiro para que os proprietários se adequem às normas. Após esse período, os estabelecimentos irregulares poderão ser notificados e, eventualmente, multados.

A iniciativa busca equilibrar o fomento à economia local com a garantia de mobilidade e segurança para todos os usuários do espaço público no Centro Histórico de Curitiba.