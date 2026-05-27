Supermercado tradicional de Curitiba passa por transformação de R$ 5 milhões; veja o que muda

Um dos supermercados mais tradicionais da de Curitiba está prestes a abrir as portas com um visual completamente diferente. Inaugurado em 2004, o Condor Santa Cândida passou por uma revitalização milionária e reabre nesta quinta-feira (28), às 8h, apostando em alta tecnologia, sustentabilidade e, claro, em mimos para o cliente.

Segundo Pedro Joanir Zonta, presidente da rede, o investimento de R$ 5 milhões foi focado em acompanhar o novo comportamento do consumidor.

“Investimos em tecnologia, eficiência energética e na reorganização da loja para tornar a jornada de compra mais intuitiva e agradável”, afirma Zonta.

Pizza assada em 3 minutos e bebidas geladas no caixa

A nova estrutura foi desenhada para quem tem pressa, mas não abre mão da experiência. Entre as novidades práticas que prometem virar febre na rotina dos moradores da região, destacam-se:

Pizza Express: O cliente escolhe a pizza da marca própria Nonna, leva até a padaria e ela é assada na hora em apenas três minutos para levar para casa.

Bebida trincando: Pontos estratégicos de bebidas geladas foram instalados bem pertinho dos caixas (check-outs), facilitando a compra de última hora.

Tecnologia verde e “Mundos” temáticos

Esqueça aquela lógica antiga de supermercado onde você se perde procurando os produtos. A revitalização trouxe o conceito de árvore de decisão do consumidor, organizando os setores de forma muito mais intuitiva.

Mundo Saudável: Um espaço totalmente dedicado a produtos para dietas especiais e restrições alimentares.

Mundo Bebidas: Área com comunicação visual que traz informações sobre a origem e as características de rótulos e marcas.

Sustentabilidade Invisível: Toda a refrigeração foi trocada por tecnologias modernas (Glicol e CO2) e os balcões agora ganharam portas. Isso significa alimentos mais bem conservados e uma pegada ecológica muito menor.

Além disso, para quem gosta de modernidade, a loja virou um verdadeiro hub digital físico: painéis de LED gigantes foram espalhados por áreas como açougue e perfumaria (o chamado Retail Media), exibindo ofertas e interações em tempo real.

Reinauguração novo Condor Santa Cândida

O que: Reinauguração do Condor Santa Cândida

Quando: Quinta-feira (28), às 8h

Onde: Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 312 – Curitiba/PR