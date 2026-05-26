Gigante brasileira de cosméticos promove debate sobre clima com geração Z

Como crescer, inovar e gerar prosperidade sem ultrapassar os limites da Terra? Para discutir a urgência climática, a Natura se inspirou em um estilo de debate que vem se popularizando nas redes sociais, o “um contra muitos”, formato em que pessoas de distintas perspectivas sentam-se frente a frente para discutir temas da atualidade. Entretanto, a proposta do encontro “Aqui tem cuidado com o planeta” tem um objetivo diferente: transformar as potenciais discordâncias em fontes de otimismo e impulsionar a ação diante de desafios socioambientais.

Para isso, a marca reuniu a vice-presidente de Sustentabilidade, Jurídico e Reputação Corporativa, Ana Costa, e dez jovens de várias regiões do Brasil em uma conversa aberta, sem filtros e baseada na escuta. Durante o encontro, os jovens assumiram o papel de entrevistadores e colocaram na mesa dúvidas sobre as escolhas das empresas e caminhos possíveis para a construção de um futuro mais próspero.

“Queremos mostrar que tendências virais também podem ser uma oportunidade para gerar conversas e qualificar o debate no ambiente digital com uma linguagem simples e atual. Nosso desejo é que esses jovens inspirem suas comunidades e que tenhamos, a partir de então, ações para transformar realidades e gerar impacto positivo para as pessoas e a natureza”, diz Ana Costa. O encontro já está disponível no canal de YouTube e nas redes sociais da marca.

A escolha da geração Z não foi ao acaso. Apesar de 72% dos jovens brasileiros demonstrarem preocupação com a crise climática, 70% também acreditam que ainda há tempo para resolver os problemas causados pelas mudanças do clima. Os dados são do estudo “Futuro dos jovens no clima – preparando para um futuro sustentável”, realizado pela UNICEF Brasil em parceria com a Capgemini.

“Temos a ambição de ser uma empresa 100% regenerativa até 2050. Nesta jornada, precisamos engajar a geração Z. É importante ir além da preocupação e trazer a discussão sobre um futuro possível”, acrescenta Ana Costa.

Visão 2050

Este lançamento dá continuidade à narrativa institucional da Natura iniciada no ano passado ao apresentar sua Visão 2050, compromisso público que guia a transição da companhia para um modelo de negócio totalmente regenerativo – ou seja, que gera impacto positivo simultaneamente em quatro capitais: social, humano, ambiental e financeiro.