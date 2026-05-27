Cadillac escolhe Curitiba para estrear operação de luxo no Brasil

A montadora General Motors (GM) confirmou que dará início à atuação comercial da marca de luxo Cadillac no Brasil no último trimestre deste ano, e Curitiba foi escolhida como uma das três cidades iniciais para receber a operação. As informações foram dadas pelo vice-presidente da GM na América do Sul, Fábio Rua, à Tribuna do Paraná. Rua, que no dia a dia dirige um modelo elétrico Blazer EV, apresentou os planos de expansão estrutural da companhia no país.

Em Curitiba, a operação da marca de alto padrão, que já esteve presente no Brasil na década de 1950, será comandada pelo grupo Metrosul, que vai gerenciar o chamado “centro de experiência”. De acordo com Fábio Rua, o espaço rompe com o conceito tradicional de concessionária automotiva.

“A concessionária Cadillac é uma concessionária que não pode nem ser chamada de concessionária. É um centro de experiência. Por ter um um perfil de cliente bastante exigente, não é o mesmo modelo, não é o mesmo tipo de vendedor, não é o mesmo cafezinho, não é nem o mesmo ar-condicionado. É um ambiente em que esse tipo de cliente chega, se sente acolhido, e sai de lá impressionado”, afirma.

O cronograma da empresa prevê que a unidade curitibana iniciará as atividades pouco antes do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, agendado para entre os dias 6 e 8 de novembro.

Fábio Rua ressalta que a capital paranaense possui relevância histórica em testes de recepção de novas tecnologias por parte dos consumidores brasileiros. “Curitiba sempre é uma praça que as pessoas gostam de lançar as marcas, gostam de lançar produtos pioneiros”.

O Brasil será o primeiro país da América do Sul a comercializar os veículos da divisão.

A estratégia comercial da Cadillac no mercado nacional focará em três utilitários esportivos (SUVs) 100% elétricos: Optiq, Lyric e Vistiq. Paralelamente à linha de luxo, a General Motors expande o portfólio da Chevrolet no Brasil com veículos elétricos mais acessíveis. Além dos modelos importados Blazer EV e Equinox EV, a marca confirmou que já produz em território nacional os modelos Spark e Captiva, visando competir no segmento de entrada do mercado de propulsão limpa.

Modelo mostra como será o centro de experiência da Cadillac no Brasil. Foto: Divulgação/GM Optiq: modelo elétrico de luxo da Cadillac. Foto: Divulgação/GM