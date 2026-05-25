HBO Max: 5 filmes e séries imperdíveis que estreiam em junho de 2026

Junho chega à HBO Max com estreias que prometem movimentar o catálogo. Há produções documentais, animações, dramas e histórias épicas. Entre retornos aguardados e novidades cheias de emoção, os lançamentos exploram relações intensas, disputas perigosas, bastidores da música e aventuras marcadas por ação e mistério.

A seguir, veja 5 filmes e séries imperdíveis que estreiam em junho na HBO Max!

1. Os Escolhidos da Beleza (01/06)

Em “Os Escolhidos da Beleza”, a trajetória de um modelo internacional revela os bastidores de uma organização marcada por manipulação emocional (Imagem: Reprodução digital | HBO Max)

O documentário apresenta a história de Hoyt Richards, destaque das passarelas internacionais nos anos 1990, que se envolveu com a organização Eternal Values. Liderado por Frederick von Mierers, o grupo misturava crenças místicas, promessas espirituais e práticas de manipulação emocional.

A produção revisita a ascensão profissional do modelo enquanto ele se afastava da família e entregava grande parte de seus recursos ao movimento. Por meio de entrevistas, imagens raras e depoimentos inéditos, a série revela os bastidores da seita e as consequências enfrentadas pelos antigos integrantes.

2. Pillion (05/06)

Em “Pillion”, Colin vê sua vida mudar ao se envolver com um motociclista misterioso e cheio de segredos (Imagem: Reprodução digital | Diamond Films)

A trama acompanha Colin (Harry Melling), um homem reservado que tem a rotina transformada após conhecer Ray (Alexander Skarsgård), um motociclista carismático e misterioso. A conexão entre os dois desperta emoções intensas e leva Colin a experimentar situações completamente diferentes da vida que costumava levar.

Conforme o relacionamento se aprofunda, ele passa a enfrentar desafios ligados à dependência emocional, autoconhecimento e liberdade pessoal. Em meio ao universo das motos e de relações complexas, a história mistura drama, romance e momentos de humor para explorar desejo, vulnerabilidade e identidade.

3. Earth, Wind & Fire (07/06)

Em “Earth, Wind & Fire”, a história da banda ganha destaque em um documentário repleto de imagens raras e relatos inéditos (Imagem: Reprodução digital | HBO Max)

O Earth, Wind & Fire ganha um retrato especial no longa dirigido por Questlove, que revisita a ascensão do grupo e sua importância para a história da música. O filme acompanha a criação da banda, o processo por trás de apresentações memoráveis e a maneira como Maurice White conduziu uma proposta artística inovadora, unindo diferentes estilos e referências sonoras.

Com materiais de arquivo, entrevistas exclusivas e relatos de músicos e pessoas próximas, a produção destaca a influência duradoura do conjunto na cultura popular e o vínculo construído com diferentes gerações ao redor do mundo.

4. Minhas aventuras com o Superman – 3ª temporada (14/06)

Em “Minhas Aventuras com o Superman”, Clark Kent encara novos desafios enquanto tenta proteger Metropolis e entender sua origem (Imagem: Reprodução digital | HBO Max e Adult Swin)

A animação acompanha Clark Kent, Lois Lane e Jimmy Olsen em meio a investigações, ameaças inéditas e desafios que colocam Metropolis em risco. Enquanto tenta proteger a cidade como Superman, o personagem também precisa lidar com as dificuldades da vida pessoal, do trabalho no Planeta Diário e das descobertas sobre sua própria origem.

A nova temporada aprofunda a relação entre os protagonistas e apresenta adversários ainda mais poderosos, colocando à prova a confiança do grupo e o papel do herói diante de ameaças cada vez maiores. Misturando ação, ficção científica, humor e aventura, a animação continua explorando amadurecimento, amizade e responsabilidade em meio ao universo dos super-heróis.

5. A Casa do Dragão – 3ª temporada (21/06)

Em “A Casa do Dragão”, a disputa entre os Targaryen intensifica a guerra que ameaça o futuro de Westeros (Imagem: Reprodução digital | HBO Max)

A série volta com a terceira temporada, acompanhando o avanço da guerra civil entre os Targaryen, que provoca consequências ainda mais devastadoras em Westeros. Com o reino dividido, os grupos liderados por Rhaenyra e Alicent intensificam a disputa pelo poder, formando novas alianças e enfrentando conflitos capazes de mudar o destino do Trono de Ferro.

Os episódios ampliam os embates entre dragões, as estratégias políticas e as rivalidades familiares que alimentam a chamada Dança dos Dragões. Em meio a perdas, decisões arriscadas e batalhas cada vez mais intensas, a trama explora o impacto da guerra sobre o futuro das grandes casas do reino.