Trem Caiçara

Paraná tem passeio com a Maria Fumaça mais antiga em atividade no Brasil

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Barbara Schiontek
- Atualizado: 23/05/26 14h07
Passeio do Trem Caiçara, entre Morretes e Antonina, usa a Maria Fumaça mais antiga em operação no Brasil
Foto: Diogo Seger Luciano

O Paraná conta com um passeio de trem que utiliza a Maria Fumaça mais antiga em funcionamento em todo o país. O roteiro, chamado de passeio do Trem Caiçara, opera entre as cidades de Antonina e Morretes, no litoral do estado. A locomotiva a vapor que faz as viagens é a Mogul n° 11, fabricada em 1884.

O passeio de trem fica a pouco mais de uma hora de Curitiba, o que torna a viagem ideal para um “bate-volta” no final de semana ou um descanso prolongado. A Maria Fumaça percorre 16 quilômetros da antiga Estrada de Ferro Donna Izabel, em meio à Mata Atlântica.

Durante os trilhos que conectam os dois municípios, os passageiros cruzam cenários tipicamente litorâneos, passando por chácaras coloniais, pontes históricas e áreas de manguezais preservadas. Todo o trajeto conta com o acompanhamento de recepcionistas e do Chefe de Trem, que ajudam a ditar o ritmo nostálgico da viagem.

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Antonina foi fundada oficialmente em 1857, mas com registros de povoadores que remetem a 1648. A cidade tem ruas de pedra, ruínas históricas e uma bela paisagem. O acesso pode ser feito pela BR-277 ou pela Estrada da Graciosa, ficando a cerca de 80 km da capital paranaense.

Já Morretes, aos pés da Serra do Mar e a menos de 70 km de Curitiba, foi fundada no século XVIII e é famosa pelo clima quente e gastronomia, que leva o barreado como prato principal.

Dias e horários dos passeios do Trem Caiçara

O passeio do Trem Caiçara dura cerca de uma hora e 15 minutos, com duas saídas por dia aos sábados, domingos e feriados. A partida no trajeto entre Antonina e Morretes ocorre às 14h. Já no percurso Morretes à Antonina é às 16h.

Os ingressos custam a partir de R$ 134,55 e podem ser comprados online.

Nas duas opções, o retorno dos passageiros às estações de embarque acontece por meio de retorno rodoviário, que deve ser adquirido como adicional na compra do bilhete.

Estação de PartidaDias de OperaçãoHorário de Saída
AntoninaSábado e Domingo14h00
MorretesSábado e Domingo16h00

Endereços das estações ferroviárias

Estação Ferroviária de Antonina
Rua Uruguai, s/n – Centro – CEP: 33.370-000 – Antonina/PR

Estação Ferroviária de Morretes
Rua Padre Saviniano, 768 – Centro – CEP: 83.350-000 – Morretes/PR

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