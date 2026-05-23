Paraná tem passeio com a Maria Fumaça mais antiga em atividade no Brasil

O Paraná conta com um passeio de trem que utiliza a Maria Fumaça mais antiga em funcionamento em todo o país. O roteiro, chamado de passeio do Trem Caiçara, opera entre as cidades de Antonina e Morretes, no litoral do estado. A locomotiva a vapor que faz as viagens é a Mogul n° 11, fabricada em 1884.
O passeio de trem fica a pouco mais de uma hora de Curitiba, o que torna a viagem ideal para um “bate-volta” no final de semana ou um descanso prolongado. A Maria Fumaça percorre 16 quilômetros da antiga Estrada de Ferro Donna Izabel, em meio à Mata Atlântica.
Durante os trilhos que conectam os dois municípios, os passageiros cruzam cenários tipicamente litorâneos, passando por chácaras coloniais, pontes históricas e áreas de manguezais preservadas. Todo o trajeto conta com o acompanhamento de recepcionistas e do Chefe de Trem, que ajudam a ditar o ritmo nostálgico da viagem.
Antonina foi fundada oficialmente em 1857, mas com registros de povoadores que remetem a 1648. A cidade tem ruas de pedra, ruínas históricas e uma bela paisagem. O acesso pode ser feito pela BR-277 ou pela Estrada da Graciosa, ficando a cerca de 80 km da capital paranaense.
Já Morretes, aos pés da Serra do Mar e a menos de 70 km de Curitiba, foi fundada no século XVIII e é famosa pelo clima quente e gastronomia, que leva o barreado como prato principal.
Dias e horários dos passeios do Trem Caiçara
O passeio do Trem Caiçara dura cerca de uma hora e 15 minutos, com duas saídas por dia aos sábados, domingos e feriados. A partida no trajeto entre Antonina e Morretes ocorre às 14h. Já no percurso Morretes à Antonina é às 16h.
Os ingressos custam a partir de R$ 134,55 e podem ser comprados online.
Nas duas opções, o retorno dos passageiros às estações de embarque acontece por meio de retorno rodoviário, que deve ser adquirido como adicional na compra do bilhete.
|Estação de Partida
|Dias de Operação
|Horário de Saída
|Antonina
|Sábado e Domingo
|14h00
|Morretes
|Sábado e Domingo
|16h00
Endereços das estações ferroviárias
Estação Ferroviária de Antonina
Rua Uruguai, s/n – Centro – CEP: 33.370-000 – Antonina/PR
Estação Ferroviária de Morretes
Rua Padre Saviniano, 768 – Centro – CEP: 83.350-000 – Morretes/PR