Ponte de Guaratuba recebe desfile com 500 carros antigos e motos neste sábado

A Ponte de Guaratuba, no litoral do Paraná, será palco de um desfile gratuito de carros antigos e motocicletas neste sábado (23/05). Os veículos sairão do Beach Club Águas Claras em Matinhos às 11 horas e seguirão até o Centro de Eventos de Guaratuba, onde ficarão expostos ao público. A concentração dos participantes está marcada para as 9 horas, com credenciamento no local de saída.

São esperados cerca de 500 carros e motos no evento, que conta com apoio de clubes de veículos antigos da região. Os participantes podem fazer a entrega de alimentos que serão destinados para a Apae de Matinhos. Após o desfile pela ponte, os veículos ficarão em exposição no Centro de Eventos para interação com a população.

A programação no Centro de Eventos de Guaratuba inclui foodtrucks e apresentações musicais a partir das 13 horas, com as bandas Bom Zippers, D’Folks e Freework. A entrada é gratuita para o público que quiser acompanhar o evento e conhecer os veículos expostos.

A Ponte de Guaratuba foi inaugurada no dia 1º de maio e conecta os dois lados da Baía de Guaratuba. A estrutura tem 1.240 metros de extensão.