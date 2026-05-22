Adeus, balsa: ponte milionária vai dar fim em travessia arriscada no interior do Paraná

O governador Carlos Massa Ratinho Junior autorizou nesta sexta-feira (22/05) o início das obras da ponte sobre o Rio Corumbataí, entre Godoy Moreira e Barbosa Ferraz, no Vale do Ivaí. Aguardada há décadas pela população, a estrutura receberá um investimento de R$ 29,9 milhões e vai substituir a antiga travessia por balsa, utilizada diariamente por moradores, estudantes e produtores rurais.

A nova estrutura terá 135 metros de extensão e será construída em concreto armado. O convênio foi firmado entre o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), e a Prefeitura de Godoy Moreira. A licitação já está em fase final.

“Resolvemos o problema da rodovia de acesso, que inundava quando chovia, e agora estamos iniciando as obras da ponte para aposentar a balsa e ligar definitivamente Godoy Moreira e Barbosa Ferraz”, destacou o governador para a Agência Estadual de Notícias (AEN). “Ela vai diminuir o tempo de deslocamento, beneficiar o turismo rural e a logística de todo o Vale do Ivaí.”

Fim do isolamento e rota 75% mais rápida

Atualmente, a ligação direta entre os dois municípios depende de uma balsa que opera há mais de 20 anos. Por conta do desgaste, a embarcação exige manutenção constante, gerando custos e riscos. Quando a balsa não funciona ou o rio enche, os motoristas precisam enfrentar uma rota alternativa de 75 quilômetros.

Com a nova ponte, a estimativa é de uma redução de 75% no tempo de viagem, facilitando o acesso a serviços de saúde, universidades e o escoamento da safra agrícola.

Para o prefeito de Godoy Moreira, Primis de Oliveira, a obra põe fim ao perfil de “fim de linha” da cidade. “Para chegar a Barbosa Ferraz, ou se usava a balsa antiga, que nem sempre funcionava, ou era preciso ir por terra e levar mais de uma hora. Vai mudar tudo. Vai encurtar a distância para Campo Mourão e modernizar a região.”

+ Leia mais Tempestades irregulares atingem o Paraná nesta sexta e no fim de semana. Frio continua

O prefeito de Barbosa Ferraz, Carlos Caxão, endossou o impacto social da obra. “Temos uma grande dificuldade com a balsa. Quando o rio enche, ninguém passa. Essa ponte vai transformar a nossa região e mudar totalmente a vida das pessoas.”

O “Fim das Balsas” no Paraná

A obra no Vale do Ivaí faz parte de um pacote do governo focado em substituir balsas por pontes definitivas. Entre as ações recentes da gestão estadual, destacam-se:

Ponte de Guaratuba (Litoral): Inaugurada há menos de um mês, aposentou o ferryboat após 60 anos de operação.

Inaugurada há menos de um mês, aposentou o ferryboat após 60 anos de operação. Rio Chopim (Sudoeste): Autorizada na semana passada, a ponte ligará Verê e São Jorge d’Oeste.

Autorizada na semana passada, a ponte ligará Verê e São Jorge d’Oeste. Noroeste: Projeto para a ligação entre Japurá e São Carlos do Ivaí.

Projeto para a ligação entre Japurá e São Carlos do Ivaí. Grandes Conexões: Avanços em projetos emblemáticos, como a Ponte da Integração Brasil-Paraguai (Foz do Iguaçu) e a futura ponte entre o Paraná e o Mato Grosso do Sul.