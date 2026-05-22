Tempestades irregulares atingem o Paraná nesta sexta e no fim de semana. Frio continua

Uma combinação da queda de pressão atmosférica em superfície, do fluxo de

umidade da região Amazônica em direção ao Paraná e da circulação dos ventos deve trazer tempestades irregulares nesta sexta-feira (22) e sábado (23). As temperaturas continuam baixas em todo o Estado.

Segundo o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), o cenário atinge áreas do Oeste, Sudoeste e Centro-Sul. Durante o fim de semana, a chuva se espalha por outras regiões, com maior volume no Norte Central, Norte Pioneiro e nos Campos Gerais.

A sexta começou com chuva no Oeste, Noroeste e Sudeste do Paraná. De acordo com o Simepar, a chuva avança para o centro e as regiões Leste e Norte do Estado entre o fim da tarde e o início da noite. No litoral, a precipitação deve acontecer de madrugada.

Para sexta, os riscos de tempestade são baixos em boa parte do Estado e moderados apenas no Oeste, Sudoeste e Centro Sul na sexta. As temperaturas continuam amenas. Para esta sexta, a previsão do Simepar é de máxima de 22°C e mínima de 14°C na capital e em cidades como Guarapuava e União da Vitória. O sol aparece no Norte do Paraná.

O volume de chuva pode chegar a 50mm, com ventos intensos, de até 60km/h e risco de granizo, informa o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A área de perigo potencial para precipitações mais fortes cobre todo o Paraná, São Paulo e regiões de Santa Catarina e Mato Grosso do Sul.

Fim de semana

No sábado, chove em todo o Estado, com possibilidade de tempestades irregulares, rajadas de vento e descargas elétricas atmosféricas, informa o Simepar. A chuva atinge de modo persistente do Centro às regiões Leste e Norte. Para os Campos Gerais, Leste e Norte Pioneiro, previsão é de chuva moderada, com raios e maiores volumes acumulados, podendo ultrapassar os 50 mm até domingo (24), com risco moderado de alagamentos, redução de visibilidade nas estradas, queda de galhos e eventuais cortes de energia. As temperaturas máximas seguem abaixo dos 22°C em todo o Estado.

As áreas de instabilidade começam a se afastar do Paraná no domingo. No Leste, incluindo Curitiba e Região Metropolitana, e também o Litoral, o dia será de chuva leve em vários momentos do dia. O sol volta entre nuvens e garoa no Interior. Para a metade Norte do Estado e também para o Centro-Sul, a previsão é de chuva leve de forma ocasional.