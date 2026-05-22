Previsão do tempo para Curitiba nesta sexta-feira: frio e chuva ao longo do dia

Os curitibanos devem se preparar para um dia chuvoso e frio nesta sexta-feira. A previsão do tempo em Curitiba indica chuva fraca durante o período diurno, com intensificação das precipitações no período noturno, quando são esperadas pancadas de chuva mais fortes. As temperaturas ficam entre 9,3°C e 13,1°C, com sensação térmica podendo chegar a 8°C nos momentos mais frios do dia.

Durante o dia, o clima em Curitiba será marcado por garoa leve e céu completamente encoberto, com 100% de cobertura de nuvens. A umidade relativa do ar se mantém elevada, atingindo 88% no período diurno. Os ventos sopram de leste-nordeste com velocidade de 10 km/h, podendo ter rajadas de até 19 km/h. A probabilidade de chuva é de 20% durante o dia, com acumulado previsto de apenas 0,38 milímetros.

A situação muda significativamente no período noturno, quando a previsão do tempo aponta para pancadas de chuva mais intensas. A probabilidade de precipitação sobe para 65%, com acumulado esperado de 12,03 milímetros até a madrugada de sábado. A umidade relativa do ar aumenta para 96%, e os ventos mudam para a direção leste, mantendo a velocidade de 10 km/h com rajadas de até 16 km/h.

O índice UV (ultravioleta) permanece em nível 1 durante o dia, considerado baixo, devido à intensa cobertura de nuvens. Mesmo assim, é recomendável o uso de agasalhos e guarda-chuva ao sair de casa. A probabilidade de trovoadas é baixa, ficando em apenas 10% tanto no período diurno quanto noturno. O nascer do sol está previsto para as 6h50, e o pôr do sol ocorre às 17h36, pelo horário de Brasília.

Para quem gosta de observar o céu, a lua estará na fase crescente, com nascimento previsto para as 12h22 e ocaso às 23h49. No entanto, com o céu completamente nublado, dificilmente será possível avistar o satélite natural. Motoristas devem redobrar a atenção nas vias, especialmente no período noturno, quando a chuva será mais intensa e a visibilidade ficará reduzida.