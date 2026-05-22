Justiça Federal libera R$ 2,1 bilhões em pagamentos do INSS. Saiba se você pode receber

O Conselho da Justiça Federal liberou R$ 2,1 bilhões para pagamento de ações judiciais envolvendo aposentadorias e benefícios do INSS. Ao todo, 132.614 pessoas que venceram processos na Justiça serão beneficiadas com os valores.

Quem tem direito a receber esses valores?

Pessoas que ganharam ações na Justiça contra o INSS envolvendo revisão de aposentadorias, concessão de auxílio-doença, benefícios de prestação continuada, pagamento de pensões e outros direitos previdenciários e assistenciais. São mais de 96 mil processos no total.

Quando o dinheiro será depositado?

A liberação já foi autorizada pelo Conselho da Justiça Federal, mas cada um dos seis tribunais regionais federais do país é responsável por fazer os depósitos. Os beneficiários devem consultar o tribunal da sua região para saber a data exata do pagamento.

Por que os pagamentos são liberados em blocos?

O Conselho da Justiça Federal controla a liberação das chamadas Requisições de Pequeno Valor por cautela, respeitando as previsões orçamentárias do governo. Isso significa que o dinheiro é liberado aos poucos, conforme há disponibilidade de recursos no orçamento.

Qual região receberá mais recursos?

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com sede em Brasília e jurisdição sobre 13 estados, receberá o maior valor: R$ 729 milhões no total, sendo R$ 624 milhões apenas para causas previdenciárias, beneficiando 36.476 pessoas.

Onde consultar informações sobre meu processo?

Os beneficiários devem procurar o Tribunal Regional Federal da sua região. São seis tribunais no Brasil: TRF1 (Brasília), TRF2 (Rio de Janeiro), TRF3 (São Paulo), TRF4 (Rio Grande do Sul), TRF5 (Pernambuco) e TRF6 (Minas Gerais), cada um responsável por estados específicos.