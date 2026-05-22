Lote recorde de restituição do IR liberado hoje, mas este detalhe pode travar o seu dinheiro no banco

A Receita Federal libera, nesta sexta-feira (22/10), a partir das 10 horas, a consulta ao maior lote de restituição do Imposto de Renda da história. Ao todo, 8.749.992 contribuintes serão contemplados, somando um valor recorde de R$ 16 bilhões. Se houver algum erro no depósito por conta inativa, por exemplo, os valores não são perdidos: eles ficam retidos e disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. Este pé o detalhe que pode travar seu dinheiro no banco: conta bancária informada na declaração desativada.

O pagamento será realizado no dia 29 de maio e engloba o primeiro lote da declaração de 2026, além de lotes residuais de anos anteriores. De acordo com o órgão, o volume histórico se deve à modernização e automação no processamento dos dados.

Diferente dos anos anteriores, a Receita reduziu o número de lotes regulares de cinco para quatro em 2026. Os pagamentos acontecerão nos finais dos meses de maio, junho, julho e agosto.

Quem está no 1º lote de restituição?

Este primeiro lote representa 40% do total de restituições previstas para o ano. Desta vez, não haverá pagamento para contribuintes sem prioridade.

Dos R$ 16 bilhões disponíveis, R$ 8,64 bilhões são destinados às prioridades legais. A divisão dos quase 8,7 milhões de contribuintes ficou assim:

4.959.431 que utilizaram a declaração pré-preenchida e/ou escolheram receber via Pix (prioridade não determinada por lei);

que utilizaram a declaração pré-preenchida e/ou escolheram receber via Pix (prioridade não determinada por lei); 2.256.975 contribuintes entre 60 e 79 anos (prioridade legal);

contribuintes entre 60 e 79 anos (prioridade legal); 1.054.789 contribuintes cuja maior fonte de renda é o magistério (prioridade legal);

contribuintes cuja maior fonte de renda é o magistério (prioridade legal); 256.697 contribuintes acima de 80 anos (prioridade legal);

contribuintes acima de 80 anos (prioridade legal); 222.100 contribuintes com deficiência física, mental ou doença grave (prioridade legal).

O recorde anterior pertencia ao primeiro lote de 2025, que havia pago R$ 11 bilhões para 6,2 milhões de pessoas.

Passo a passo para consultar a restituição

A consulta pode ser feita de forma rápida pelo computador ou pelo celular:

Acesse o site oficial da Receita Federal ou abra o aplicativo do órgão para tablets e smartphones; Clique na opção “Meu Imposto de Renda”; Em seguida, selecione o botão “Consultar a Restituição”.

Não estou na lista, e agora? Se o seu nome não aparecer neste lote, acesse o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) e tire o extrato da sua declaração. Caso encontre alguma pendência, você poderá enviar uma declaração retificadora para corrigir os dados e aguardar os próximos lotes.

Como e quando o dinheiro será pago?

O depósito será feito diretamente na conta bancária ou na chave Pix (tipo CPF) informada na declaração no dia 29 de maio (último dia do prazo de entrega deste ano).

O que fazer se houver erro no depósito?

Caso o dinheiro não caia na conta (por motivos como conta desativada), os valores ficarão guardados por até um ano no Banco do Brasil. Se isso acontecer, você pode agendar o crédito para qualquer conta em seu nome através do Portal BB ou pelos telefones:

4004-0001 (capitais)

(capitais) 0800-729-0001 (demais localidades)

(demais localidades) 0800-729-0088 (exclusivo para deficientes auditivos)

Se o prazo de um ano passar e o dinheiro não for resgatado, o contribuinte perderá o direito ao saque direto e precisará formalizar o pedido pelo Portal e-CAC, acessando o menu “Declarações e Demonstrativos” > “Meu Imposto de Renda” > “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”.