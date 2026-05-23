Hospital na Grande Curitiba é referência no tratamento de doenças nas unhas

O Hospital de Dermatologia Sanitária do Paraná (HDSPR), localizado em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), atende diariamente pacientes com doenças relacionadas às unhas, chamadas de ungueais. O local faz acompanhamento clínico e cirúrgico.

A unidade é referência para moradores de municípios das Regionais de Saúde de Paranaguá, Curitiba, Ponta Grossa e União da Vitória. Alterações na cor, espessura, textura ou formato das unhas podem indicar doenças dermatológicas, inflamatórias e sistêmicas.

A dermatologia ungueal é uma área especializada que identifica doenças com impacto na saúde física, autoestima e convívio social. Entre os casos mais frequentes está a micose de unha (onicomicose), que provoca espessamento, alteração de cor, fragilidade e descolamento da unha, causando dor e dificuldade nas atividades diárias.

Outra condição recorrente é a unha encravada (onicocriptose), quando a borda da unha cresce em direção à pele, provocando inflamação, dor intensa e infecções locais.

Acompanhamento de doenças nas unhas

O hospital acompanha pacientes com doenças inflamatórias como psoríase ungueal e líquen plano ungueal, que podem causar deformidades permanentes sem tratamento precoce. Alterações relacionadas a traumas repetitivos, infecções bacterianas, verrugas periungueais e doenças pigmentares também são tratadas.

O ambulatório realiza cirurgias ungueais para tratamento de dores crônicas, infecções recorrentes, deformidades e tumores benignos e malignos, incluindo correção cirúrgica de unhas encravadas, biópsias ungueais e cirurgias reconstrutivas.

A dermatologista Adriana Matter, coordenadora do Ambulatório de Doenças Ungueais do hospital, explica que muitas doenças apresentam sinais semelhantes. Nem toda alteração na unha é micose e o diagnóstico incorreto leva a tratamentos longos sem resultado.

Em diversos casos, são realizados exames laboratoriais, dermatoscopia ungueal e biópsias para confirmação diagnóstica. Os atendimentos são agendados pelos municípios através do sistema CARE/GSUS, com encaminhamento feito pelas Unidades Básicas de Saúde.