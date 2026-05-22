Curitiba: nova linha de ônibus entre os terminais Portão e Cabral passa a operar a partir de segunda

A partir de segunda-feira (25), a Urbs coloca em operação uma linha de reforço para a 203 – Santa Cândida/Capão Raso. A X49 – Portão/Cabral vai funcionar nos dias úteis, das 6h às 8h e das 16h30 às 19h para atender a demanda entre os dois terminais, concentrada na linha paradora 203.

Ao todo, serão quatro biarticulados e previsão de atender 1,4 mil pessoas por dia em um trajeto de 21 km. “Notamos uma concentração de passageiros, principalmente no horário de pico, nesse trajeto, nas estações-tubo entre os terminais Cabral e Portão. Essa linha vem para desafogar a demanda”, explica Alex Debortoli, gestor da área de operação do transporte coletivo.

Com a mudança, quem circula no eixo Norte/Sul passa a contar com três linhas de atendimento: 250 – Ligeirão Norte/Sul, que liga o Santa Cândida ao Pinheirinho, com menos paradas; 203 – Santa Cândida/Capão Raso, que liga os dois terminais e para em todas as estações-tubo; e X49 – Portão/Cabral, que também é parador, mas em um trajeto menor. Para mais informações, clique aqui.

X55 – CIC/Avenida JK

Com cinco ônibus triplo comum, a X55 – CIC/Avenida JK também começa a operar na próxima segunda-feira, das 5h50 até 8h30 e das 15h30 às 19h30 em dias úteis. Com trajeto de 19 km, a linha vai atender principalmente o complexo de atacadões na região da Cidade Industrial de Curitiba (CIC), dando suporte às linhas 826 – Campo Comprido/CIC e 060 – Interbairros VI, e substitui a linha 732 – Caiuá/C. Comprido.

A expectativa é atender até mil passageiros diariamente. Confira mais informações no site da Urbs.