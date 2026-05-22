Multa por usar cerol em pipa vai ficar mais cara em Curitiba

A partir de julho, quem for pego usando cerol ou linha chilena para empinar pipas pode pagar multa de R$ 5 mil. A lei 16.716/2026, aprovada pela Câmara Municipal no início do mês, foi sancionada pelo executivo e atualiza a lei municipal 11.435/2005, que estava em vigor desde 2005.
A nova lei, de iniciativa do vereador Marcos Vieira (PDT), passa a valer a partir de julho, quando encerra o período de vacância de 60 dias após sanção. A antiga normativa já conscientizava a população sobre o uso do cerol – conhecido por causar acidentes graves e até mortes.
A nova lei altera o valor inicial da multa pelo uso do cerol, passando de R$ 2 mil para R$ 5 mil. Pela norma, haverá uma correção anual com base na variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). De acordo com a lei, a multa deve ser aplicada ao infrator ou ao seu responsável legal e duplicada em caso de reincidência.