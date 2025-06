Steakhouse e famoso whisky promovem jantar com harmonização de drinks

Os apaixonados por carne e bons destilados já têm um compromisso imperdível em Curitiba. Na próxima segunda-feira, 30 de junho, às 19h30, a OX Room Steakhouse realiza um jantar exclusivo em parceria com Jack Daniel’s e Woodford Reserve, que une alta gastronomia e coquetelaria em uma experiência sensorial inesquecível.



Por apenas R$ 195 por pessoa, o público será recebido com um menu de três etapas — entrada, prato principal e sobremesa — cuidadosamente elaborado para harmonizar com drinks autorais preparados com os rótulos da marca. Para fechar, uma dose especial de Woodford Reserve acompanha a sobremesa, elevando a experiência a outro patamar.

+ Leia mais: Restaurante “mineiro” de Curitiba lança buffet de sopas

A condução da noite ficará por conta do embaixador oficial da Jack Daniel’s no Brasil, Junior Oliveira, que vai apresentar curiosidades, detalhes sobre os rótulos e conduzir a harmonização, trazendo uma verdadeira imersão no universo dos whiskeys premium.



O cardápio é fixo, criado exclusivamente para esta noite, garantindo que cada prato dialogue perfeitamente com os drinks e o destilado. Clientes com restrições alimentares podem solicitar ajustes, desde que avisem com pelo menos 48 horas de antecedência, sem comprometer a proposta do menu.

Sorriso Maroto confirma “grand finale” de turnê com clássicos em Curitiba



As vagas são limitadas e a reserva deve ser feita antecipadamente, diretamente pelo WhatsApp da OX Room, no 41 99779-3354. A steakhouse fica na Al. Dom Pedro II, 390 (Blue Garden), Batel