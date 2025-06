Sorriso Maroto confirma “grand finale” de turnê com clássicos em Curitiba

Curitiba se prepara para receber o grand finale da turnê “Sorriso Maroto – As Antigas” no dia 30 de agosto, no Estádio Durival Britto e Silva, a querida Vila Capanema, do Paraná Clube. O grupo carioca promete uma apresentação inesquecível para os fãs curitibanos, encerrando com chave de ouro uma jornada de três anos pelo Brasil. O show começa às 15h.

A turnê, que começou em 2023 como uma celebração dos 25 anos da banda, ganhou vida própria e se estendeu devido ao sucesso estrondoso. Bruno Cardoso, vocalista do grupo, compartilha a emoção: “Tem sido mágico viajar o Brasil todo com o ‘Sorriso Maroto – As Antigas’. Finalizaremos em 2025 essa turnê que nasceu para ser algo comemorativo pelos 25 anos da banda e acabou se estendendo para mais dois anos.”

+ Veja mais: Rick e Renner confirmam show em mega teatro de Curitiba

Os números impressionam: 36 apresentações em 17 cidades, totalizando 350 horas de festa e um público de mais de 800 mil pessoas. O show em Curitiba promete ser uma experiência completa, com quase quatro horas de duração e um repertório que revisita os grandes sucessos da banda até 2016.

Além da música, o evento oferece uma série de atrações interativas para os fãs, incluindo totens, karaokê e a oportunidade única de subir ao palco para cantar “Me Olha nos Olhos” com a banda. O setlist inclui hits como “Ainda Gosto de Você”, “Já Era”, “A Primeira Namorada” e “Sinais”, conduzidos pelo icônico robô no telão do palco.

O show em Curitiba é uma realização conjunta da Multi Eventos, Maltas, Grupo Onda e 5Por5. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 180 (meia-entrada) no site Ingresse, com opções de setores Open Bar e Frontstage.

Espalhando sorrisos

A venda inclui uma modalidade de ingresso solidário, parte da Campanha Espalhando Sorrisos, iniciativa do grupo que promove inclusão social através da odontologia.

O programa “Espalhando Sorrisos” já arrecadou 2 milhões de reais, 150 toneladas de alimentos e beneficiou 15 ONGs desde seu lançamento em 2023. Bruno Cardoso ressalta a importância da iniciativa: “Entendemos que o futuro é usar a nossa arte como forma de ajuda, isso sem dúvida nos move.”

+ Veja também: Atração radical volta a shopping de Curitiba para repetir sucesso

Para os fãs curitibanos, esta é a última chance de vivenciar a magia de “Sorriso Maroto – As Antigas”. O show promete ser não apenas uma despedida, mas uma celebração da trajetória de uma das bandas mais queridas do Brasil.

O Estádio Durival Britto e Silva fica na Rua Engenheiros Rebouças, 1100 – Jardim Botânico.