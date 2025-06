Rick e Renner confirmam show em mega teatro de Curitiba

A capital paranaense será palco de um dos eventos mais aguardados do ano para os fãs da música sertaneja. A dupla Rick e Renner, ícones do gênero com mais de três décadas de carreira, confirmou apresentação em Curitiba como parte de sua turnê “Em nome da música”.

O espetáculo, que promete ser uma superprodução repleta de sucessos e novidades, acontecerá no dia 21 de novembro, às 21h15, no Teatro Positivo. Os fãs curitibanos já podem garantir seus ingressos, disponíveis a partir de R$ 80,00, através do site Disk Ingressos, na bilheteria do teatro ou no Shopping Mueller.

Rick e Renner: Uma História de Sucesso

Geraldo Antônio de Carvalho (Rick) e Ivair dos Reis Gonçalves (Renner) iniciaram sua jornada musical nos bares de Brasília. Após oito anos de apresentações, lançaram seu primeiro CD em 1993, marcando o início de uma carreira repleta de hits.

Com mais de 20 álbuns lançados e 15 milhões de cópias vendidas, a dupla se consolidou como uma das mais importantes do cenário sertanejo brasileiro. Sucessos como “Ela é Demais”, “Muleca”, “Filha” e “Nos Bares da Cidade” são apenas alguns exemplos do repertório que cativou gerações.

Além de intérpretes talentosos, Rick e Renner também se destacam como compositores. Suas canções já foram gravadas por nomes como Zezé Di Camargo & Luciano, Chitãozinho & Xororó e Daniel, entre outros.

Apesar de uma breve pausa em 2010, a dupla retornou aos palcos em 2012 e continua encantando o público com seu carisma e proximidade com os fãs. Sua participação em programas de TV e presença constante na mídia só reforçam a conexão especial que mantêm com seus admiradores.

Não perca a oportunidade de vivenciar essa experiência musical única em Curitiba. Garanta já seu ingresso e prepare-se para uma noite inesquecível com Rick e Renner!

O Teatro Positivo fica na Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido.