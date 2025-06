Atração radical volta a shopping de Curitiba para repetir sucesso

Um dos parques mais aguardados das férias de inverno em Curitiba está de volta! A Arena Neon Fun, sucesso de público nos anos anteriores, retorna ao Jockey Plaza Shopping com toda sua estrutura de tirar o fôlego. São 1.500 metros cúbicos de cenário, 25 toneladas de estruturas, 80.000 leds, milhares de blocos de espumas e molas e 200 metros quadrados de camas elásticas, prontos para proporcionar momentos inesquecíveis para crianças e adolescentes.

Instalada na praça central do shopping, a atração conta com quatro andares e 650m² de área, com capacidade para até 200 pessoas simultaneamente. O circuito inclui escorregadores em espiral, tirolesa, parede de escalada, trampolins suspensos, piscina de blocos de espuma, gangorra de bola, pontes panorâmicas a 10 metros de altura e muito mais. Tudo em um cenário vibrante, com cores neon e milhares de luzes de LED, que dão movimento e vida à estrutura.

“Mais do que um parque indoor, a Neon Fun já é uma atração consagrada nas férias do Jockey. É uma experiência que combina aventura, movimento e muita diversão em um cenário grandioso, com uma estrutura impactante que garante momentos inesquecíveis para toda a família”, destaca a gerente de marketing do shopping, Michelle Cirqueira.

A Neon Fun é destinada a crianças a partir de 90 cm de altura. Menores de 120 cm devem estar acompanhadas por um responsável, que entra gratuitamente. Crianças acima dessa altura podem brincar sozinhas, desde que o responsável permaneça por perto e assine um termo de responsabilidade. Os pais das crianças maiores de 120cm que desejarem brincar no parque acompanhando os filhos, podem também, mediante aquisição de ingresso do mesmo valor.

O parque já está em funcionamento e irá operar durante o período de férias até o fim do inverno: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 11h às 22h. O ingresso custa R$ 60, por 50 minutos, com R$ 1 por minuto adicional.

O Jockey Plaza Shopping fica no Tarumã, na Rua Konrad Adenauer, 370, e tem estacionamento com valor de R$10, por até 30 min, e R$17 por todo o período de utilização dentro da mesma diária. As lojas funcionam de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h. E as operações de alimentação de segunda a sexta, das 10h às 22h, aos sábados, das 10h às 23h, e aos domingos, das 11h às 22h.