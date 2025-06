Restaurante “mineiro” de Curitiba lança buffet de sopas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O tradicional restaurante Tempero de Minas, conhecido por seus pratos mineiros há quase três décadas em Curitiba, acaba de lançar uma novidade que promete aquecer as noites frias da capital paranaense. A partir de agora, o estabelecimento localizado no bairro Ahú oferece um buffet de sopas às quartas, quintas e sextas-feiras, das 19h às 22h.

Com 29 anos de história na cidade, o Tempero de Minas sempre se destacou por sua culinária caseira e ambiente acolhedor. Agora, a casa expande seu horário de funcionamento para o período noturno, trazendo uma opção reconfortante para os curitibanos enfrentarem as baixas temperaturas.

O novo buffet de sopas oferece uma variedade de sabores que remetem à comida feita em casa. Por R$ 55 por pessoa (R$ 30 para crianças de 6 a 10 anos), os clientes podem se servir à vontade de oito tipos de sopa. O cardápio inclui opções fixas como canja, eslava, feijão e quirera, além de sabores variados que incluem mandioca, abóbora e caldo verde.

Para complementar a refeição, o buffet conta com acompanhamentos como espaguete ao sugo, pães variados, mandioca frita, queijo ralado, bacon crocante e cheiro-verde. E para adoçar, a sobremesa está inclusa no preço, com opções tradicionais como sagu com creme e canjica doce.

O ambiente do Tempero de Minas é conhecido por seu requinte e acolhimento, características que se estendem ao novo serviço noturno. O aroma que remete às cozinhas do interior e o fogão a lenha utilizado para servir as sopas contribuem para criar uma atmosfera convidativa e familiar.

A proposta do buffet de sopas vem ao encontro da identidade do restaurante, que sempre buscou oferecer uma experiência gastronômica autêntica e reconfortante. Agora, os curitibanos têm mais uma opção para desfrutar de uma refeição que aquece o corpo e a alma durante as noites frias da cidade.

O Tempero de Minas está localizado na Av. Anita Garibaldi, 1167, no bairro Ahú. As reservas e informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (41) 99141-9960.