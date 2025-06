Banha de porco é mais saudável que óleo de soja? Estudo do PR dá o veredicto

Quem nunca ouviu aquela história da vovó, de que a banha de porco era o segredo da comida saborosa e até mesmo de uma vida longa? Pois é, amigos, esse papo que parecia conversa de antigamente está ganhando um novo olhar científico aqui mesmo no Paraná.

Um estudo realizado pela Faculdade União das Américas, em Foz do Iguaçu, no Paraná, concluiu que a banha de porco é mais saudável do que o óleo de soja.

A pesquisa comparou os efeitos do óleo de soja e da banha de porco sobre a saúde, especialmente no colesterol e na composição corporal.

Os resultados mostram que a banha de porco teve efeitos mais positivos no colesterol bom (HDL) e nos triglicerídeos, enquanto o óleo de soja reduziu o colesterol total, mas causou piora em outros indicadores importantes, como o colesterol bom (HDL) e o aumento do colesterol ruim (VLDL) e dos triglicerídeos.

O óleo de soja ainda teve impacto mais negativo na gordura abdominal e na proporção entre cintura e quadril, o que pode ser um sinal de risco maior para doenças cardíacas. Porém, ambos aumentaram o peso e a gordura corporal.

Para realização do experimento foram utilizadas duas pessoas do sexo feminino, foram oferecidas duas refeições (almoço e janta) durante 45 dias, com a quantidade de 80g de gordura para ambas as estudadas.

Confira aqui o estudo completo!

