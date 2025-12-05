Shopping em Curitiba tem coral gratuito e oficinas na programação de Natal

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Pátio Batel, shopping em Curitiba, continua com a programação da Vila Doce de Natal durante dezembro, que conta com árvore de 16 metros, além de um mini playground com carrossel, escorregador para as crianças, oficinas, presença do Papai Noel e um coral natalino.

Na agenda de oficinas itinerantes da Vila Doce, voltada para estimular o aspecto lúdico das crianças na relação com o Natal, estão:

Oficina de biscoitos: De 5 a 11 de dezembro. Inscrição: R$ 60. Duração: 30 minutos, com 12 participantes por vez.

Oficina de pelúcia com o personagem Gingerman (homem-biscoito): De 12 a 21 de dezembro. Inscrição: R$ 140. Duração: 45 minutos, com 12 participantes por vez.

As oficinas atendem crianças de 2 a 12 anos.

Já o Papai Noel estará presente todos os dias até a véspera de Natal, 24 de dezembro. Confira os horários completos do bom velhinho e das oficinas no site oficial.

+ Leia mais Natal de Curitiba tem estreias imperdíveis neste fim de semana

Coral no Pátio Batel

Integrando a agenda natalina, haverá uma apresentação gratuita de coral no dia 20 de dezembro, às 15h, com duração de cerca de meia hora. Será no átrio do Piso L1, com um time de 1 maestro/pianista, 3 metais e 12 vozes cantando clássicos natalinos.

Compre e Ganhe traz lata musical limitada e sorteio de Mercedes-Benz

A campanha “Compre e Ganhe” deste ano disponibiliza aos clientes com uma exclusiva lata musical de biscoitos. Para participar, é necessário realizar compras a partir de R$ 1 mil nas lojas do Pátio, sendo a ação limitada a uma unidade por CPF e válida enquanto durarem os estoques.

Foto: Pátio Batel Content Lab

Além disso, a cada R$ 1 mil em notas fiscais cadastradas, os clientes recebem um cupom para concorrer ao sorteio de um Mercedes-Benz Classe C 200 AMG Line. Clientes do programa Singular recebem cupons em dobro. O sorteio ocorrerá no dia 26 de dezembro, às 15h, com transmissão ao vivo pelo Instagram oficial do shopping (@patiobatel).

Pátio Batel tem horário de funcionamento especial em dezembro

O Pátio Batel terá horários especiais neste final de ano, a partir de 15 de dezembro. Confira:

15 de dezembro a 23 de dezembro:

Lojas: 10h às 23h.

Alimentação e Lazer: 10h às 23h.

Restaurantes com Serviço: 12h às 23h.

24 de dezembro (quarta-feira – Véspera de Natal):

Lojas / Alimentação e Lazer: 10h às 18h.

Restaurantes com Serviço: 12h às 18h.

25 de dezembro (quinta-feira – Natal):

Lojas: Fechadas.

Alimentação e Lazer / Restaurantes com Serviço: Facultativo.

26 de dezembro a 30 de dezembro (quarta a domingo):

Lojas: Horário normal (aos domingos, das 12h às 14h é facultativo).

Alimentação e Lazer / Restaurantes com Serviço: horário normal.

31 de dezembro (quarta-feira – Véspera de Ano Novo):

Lojas: 10h às 16h.

Alimentação e Lazer: 10h às 16h.

Restaurantes com Serviço: 12h às 16h.

1º de janeiro de 2026 (quinta-feira – Ano Novo):

Lojas: Fechadas.

Alimentação e Lazer / Restaurantes com Serviço: facultativo.

2 de janeiro de 2026 (sexta-feira):

Lojas / Alimentação e Lazer / Restaurantes com Serviço: horário normal.