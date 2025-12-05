Parque Mágico da Disney abre no Barigui para o Natal de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Parque Barigui, em Curitiba, inaugurou nesta quinta-feira (4/12) o Parque Mágico, uma atração gratuita que faz parte do evento ‘Disney Celebra: Um Natal Inesquecível’. A abertura contou com a presença do prefeito Eduardo Pimentel e do personagem Mickey, marcando a primeira vez que esta atração da Disney acontece no Brasil.

O Parque Mágico transforma 78 mil m² do Barigui em um percurso imersivo de luzes, música e tecnologia. Entre as atrações, destacam-se o Túnel dos Desejos, um corredor de 120 metros iluminado; a Árvore dos Desejos, com 35 metros e mais de 100 mil LEDs; e o Ponto do Mickey, uma escultura de 6,3 metros.

Além da decoração, o público poderá aproveitar, a partir de 5 de dezembro, o Disney+ Open Air, com exibição gratuita de 56 filmes ao ar livre em diferentes horários. O evento também conta com ativações de marcas parceiras, oferecendo experiências interativas e áreas para fotos.

O Parque Mágico é uma adição ao tradicional Natal de Curitiba, proporcionando uma nova opção de entretenimento gratuito para moradores e visitantes durante a temporada festiva.