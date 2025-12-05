Natal de Curitiba tem estreias imperdíveis neste fim de semana

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O fim de semana do Natal de Curitiba (6 e 7/12) promete atrações especiais para moradores e turistas. Com previsão de tempo bom, o público poderá conferir estreias aguardadas e programação variada em diversos pontos da cidade.

No sábado (6/12), às 20h15, ocorre a estreia do tradicional coral do Natal do Bradesco no Palácio Avenida, no Centro. O espetáculo deste ano, intitulado “O Palácio Mágico do Natal”, celebra 35 anos de apresentações e conta com 90 crianças e adolescentes de instituições de acolhimento.

Também no sábado, das 10h às 22h, a Alameda Prudente de Moraes recebe a Prudente Cultural – Edição Rua da França, com música ao vivo, artesanato e gastronomia. À noite, o Santuário São José apresenta o espetáculo Acordes de Luz, às 19h.

No domingo (7/12), às 19h, estreia o show da Maria Fumaça iluminada, no bairro Cajuru. O Memorial de Curitiba sedia o Festival de Corais Natalinos, com apresentações de grupos cristãos das 10h30 às 15h. Às 19h30, ocorre a tradicional Festa das Lanternas (Lanternefest) no Bosque Alemão.

Outras atrações incluem a roda-gigante na Rua XV, o carrossel no Parque Tanguá, a Casa do Papai Noel na Praça Santos Andrade e o Parque Mágico da Disney no Parque Barigui. A programação completa do Natal de Curitiba 2025 segue até 6 de janeiro, com apresentações até 23 de dezembro.