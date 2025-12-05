Teatro da Vila exibe clássico natalino ‘Esqueceram de Mim’ gratuitamente

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Teatro da Vila, localizado na Cidade Industrial de Curitiba (CIC), encerra sua programação de 2025 com uma sessão gratuita do filme ‘Esqueceram de Mim’, clássico natalino do cinema. A exibição acontece neste sábado (6/12), às 17h30. Os ingressos serão distribuídos uma hora antes na bilheteria do teatro, que agora integra a nova Rua da Cidadania.

Em 2025, o cinema público da Prefeitura de Curitiba realizou mais de 70 sessões gratuitas, atraindo cerca de 1.800 espectadores. A programação incluiu mostras do Olhar de Cinema – Festival Internacional de Curitiba e exibições de filmes premiados internacionalmente, como ‘Flow’, vencedor do Oscar de Melhor Animação.

‘Esqueceram de Mim’ (1990), dirigido por Chris Columbus, conta a história de Kevin, um garoto de oito anos acidentalmente deixado em casa durante as férias de Natal da família. Sozinho, ele enfrenta dois ladrões usando criatividade e armadilhas improvisadas. O filme foi indicado a dois Oscars e rendeu ao jovem Macaulay Culkin o prêmio Young Artist Award e uma indicação ao Globo de Ouro.

A sessão especial de Natal no Teatro da Vila (R. Davi Xavier da Silva, 451 – Cidade Industrial de Curitiba) acontece no sábado, 6/12, às 17h30. O filme é classificado como livre e será exibido dublado. A entrada é gratuita.