Shopping distribui suculentas para celebrar aniversário de Curitiba

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Para celebrar os 333 anos de Curitiba, o Shopping Curitiba presenteará os clientes com suculentas, uma iniciativa que já virou tradição no empreendimento. A distribuição acontece neste final de semana, dias 28 e 29 de março, e convida o público a participar do momento simbólico, levando para casa uma lembrança viva da data e do aniversário da capital.

Reconhecida pelo cuidado com os espaços urbanos e pela valorização do meio ambiente, a cidade inspira ações com propósito.

“Curitiba é uma cidade que nos convida a ter um olhar atento para o ambiente ao nosso redor. Por isso, nada melhor do que celebrar o aniversário da cidade com uma iniciativa que tenha um significado especial, que represente esse cuidado no dia a dia”, reforça a gerente de marketing do Shopping Curitiba, Débora Ramos.

A distribuição acontecerá no Largo Curitiba, no Piso L2. No sábado, será das 11h às 14h, e no domingo, das 14h às 17h, ou enquanto durarem os estoques.

Serviço – Distribuição de suculentas no Shopping Curitiba

Datas: 28 e 29 de março

Horários: 28 de março, das 11h às 14h; 29 de março, das 14h às 17h, ou enquanto durarem os estoques

Local: Largo Curitiba, Piso L2

Shopping Curitiba

Rua Brigadeiro Franco, 2.300, Centro, Curitiba (PR)

(41) 3026-1000 | www.shoppingcuritiba.com.br