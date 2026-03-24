Pirata de Curitiba ganha exposição inédita no Shopping Estação

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Curitiba comemora seus 333 anos com uma programação cultural diversificada no Shopping Estação, unindo história, entretenimento e atrações gratuitas para toda a família. O evento, que acontece de 26 de março a 24 de abril, tem como destaque a apresentação do intrigante Pirata Zulmiro, personagem que desperta a curiosidade dos curitibanos.

A celebração inicia-se em 26 de março com uma aula-passeio conduzida pelo historiador Rogério Bealpino e a abertura da exposição “Estação Memória Curitiba 333”. No dia 28, o projeto Garatuja transforma o espaço em uma praça criativa inspirada nos pontos turísticos da cidade, oferecendo oficinas e atividades lúdicas para crianças.

O ponto alto da programação ocorre em 29 de março, com a apresentação do Pirata Zulmiro, figura enigmática do folclore curitibano. O dia conta ainda com música ao vivo de Wess Ventura e a participação do Pirata Jack, sósia do famoso personagem de “Piratas do Caribe”.

Daniela Leal, gerente de Marketing do Shopping Estação, ressalta a importância do evento: “Celebrar o aniversário de Curitiba no Shopping Estação é uma forma de homenagear a cidade e valorizar sua história. Temos orgulho de apresentar ao público aspectos pouco conhecidos do passado, com uma programação pensada para adultos e crianças”.

A programação se estende pelos sábados de abril, com novas edições das oficinas Garatuja. Todas as atividades, exceto a apresentação do grupo Tesão Piá no Teatro Regina Vogue, são gratuitas.

O Shopping Estação, localizado na antiga estação ferroviária, se transforma em um espaço de convivência e aprendizado, proporcionando aos visitantes uma conexão emocional com a história de Curitiba. A exposição “Estação Memória Curitiba 333” ficará aberta ao público de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.

Serviço:

Comemoração dos 333 anos de Curitiba no Shopping Estação

Data: 26 de março a 24 de abril

Local: Museu Ferroviário – Av. Sete de Setembro, 2.775, Rebouças, Curitiba (PR)

Informações: (41) 3094-5300 ou www.shoppingestacao.com.br