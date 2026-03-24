Banda dos anos 1970, ZZ Top anuncia show em Curitiba

Mais de 16 anos depois de sua última passagem pelo Brasil, o ZZ Top está de volta. A lendária banda de blues-rock anunciou três apresentações no país, em novembro, com a turnê “The Big One!”.
Formado por Billy F. Gibbons, Frank Beard e Elwood Francis, o grupo se apresenta no dia 20 de novembro, em Curitiba, no Igloo Super Hall. A turnê brasileira é uma realização da Infinito Entretenimento e MCA Concerts. Confira o serviço completo no final do texto.
Ícone do rock mundial, o ZZ Top iniciou sua trajetória no final de 1969, com sua estreia pública pouco depois no Knights of Columbus Hall, em Beaumont, no Texas. Ao longo das décadas, a banda já vendeu mais de 60 milhões de álbuns em todo o mundo. O catálogo inclui quatro discos de Ouro, seis de Platina e o álbum Eliminator, certificado como Diamante, com mais de 10 milhões de cópias vendidas.
Além disso, o grupo emplacou oito singles no Top 40, lançou duas coletâneas de vídeo certificadas como Platina e foi introduzido ao Rock and Roll Hall of Fame por Keith Richards, dos Rolling Stones, há mais de duas décadas.
Atualmente em turnê pela Europa e pelos Estados Unidos, o ZZ Top segue com uma agenda intensa e sem sinais de desaceleração. Billy F. Gibbons conta sobre a fase: “Temos passado muito tempo na estrada e, quanto mais estamos por aí, mais isso parece ser o nosso lar. Nossa filosofia é seguir em frente, porque, simplesmente, estamos nos divertindo e não vemos motivo para parar. É incrível se conectar com públicos que agora já atravessam três gerações. O trem da festa continua em movimento!”
Serviço
ZZ Top em Curitiba
Quando: 20 de novembro de 2026 (sexta-feira)
Onde: Igloo Super Hall (Rua Dino Bertoldi, 740 – Tarumã/Curitiba)
Horário: portões às 19h e show às 21h
Ingressos: os ingressos variam de R$ 390,00 a R$ 1.775,00 de acordo com o setor, lote e modalidade escolhidos
|SETOR
|MEIA-ENTRADA
|SOLIDÁRIO
|INTEIRA
|PISTA PREMIUM
|R$ 490,00
|R$ 588,00
|R$ 980,00
|PISTA
|R$ 390,00
|R$ 468,00
|R$ 780,00
|VIP PREMIUM PACKAGE
|R$ 1.285,00
|R$ 1.383,00
|R$ 1.775,00
(*) Sujeito à disponibilidade
O pacote VIP PREMIUM PACKAGE inclui:
- Um (1) ingresso de Pista Premium.
- Um (1) item de merchandising exclusivo do Pacote VIP.
- Um (1) pôster edição limitada da turnê ZZ TOP 2026.
- Check-in VIP, com equipe dedicada e entrada antecipada no local do show.
Condições de parcelamento: promoção de lançamento, parcelamento em até 3x sem juros até 31/05/2026
Benefícios de meia-entrada
50% de desconto em descontos previstos por Lei
40% de desconto no Ingresso Solidário – mediante a doação de 1kg de alimento não perecível
Vendas: Uhuu.com
Pré-venda artista: de quarta-feira (25/03) às 10h até quinta-feira (26/03) às 22h
Venda geral: a partir das 10h de sexta-feira (27/03)
Classificação: 18 anos
Realização: Infinito Entretenimento e MCA Concerts