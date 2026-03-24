Banda dos anos 1970, ZZ Top anuncia show em Curitiba

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Mais de 16 anos depois de sua última passagem pelo Brasil, o ZZ Top está de volta. A lendária banda de blues-rock anunciou três apresentações no país, em novembro, com a turnê “The Big One!”.

Formado por Billy F. Gibbons, Frank Beard e Elwood Francis, o grupo se apresenta no dia 20 de novembro, em Curitiba, no Igloo Super Hall. A turnê brasileira é uma realização da Infinito Entretenimento e MCA Concerts. Confira o serviço completo no final do texto.

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Ícone do rock mundial, o ZZ Top iniciou sua trajetória no final de 1969, com sua estreia pública pouco depois no Knights of Columbus Hall, em Beaumont, no Texas. Ao longo das décadas, a banda já vendeu mais de 60 milhões de álbuns em todo o mundo. O catálogo inclui quatro discos de Ouro, seis de Platina e o álbum Eliminator, certificado como Diamante, com mais de 10 milhões de cópias vendidas.

Além disso, o grupo emplacou oito singles no Top 40, lançou duas coletâneas de vídeo certificadas como Platina e foi introduzido ao Rock and Roll Hall of Fame por Keith Richards, dos Rolling Stones, há mais de duas décadas.

Atualmente em turnê pela Europa e pelos Estados Unidos, o ZZ Top segue com uma agenda intensa e sem sinais de desaceleração. Billy F. Gibbons conta sobre a fase: “Temos passado muito tempo na estrada e, quanto mais estamos por aí, mais isso parece ser o nosso lar. Nossa filosofia é seguir em frente, porque, simplesmente, estamos nos divertindo e não vemos motivo para parar. É incrível se conectar com públicos que agora já atravessam três gerações. O trem da festa continua em movimento!”

Serviço

ZZ Top em Curitiba

Quando: 20 de novembro de 2026 (sexta-feira)

Onde: Igloo Super Hall (Rua Dino Bertoldi, 740 – Tarumã/Curitiba)

Horário: portões às 19h e show às 21h

Ingressos: os ingressos variam de R$ 390,00 a R$ 1.775,00 de acordo com o setor, lote e modalidade escolhidos

SETOR MEIA-ENTRADA SOLIDÁRIO INTEIRA PISTA PREMIUM R$ 490,00 R$ 588,00 R$ 980,00 PISTA R$ 390,00 R$ 468,00 R$ 780,00 VIP PREMIUM PACKAGE R$ 1.285,00 R$ 1.383,00 R$ 1.775,00

(*) Sujeito à disponibilidade

O pacote VIP PREMIUM PACKAGE inclui:

⁠ ⁠Um (1) ingresso de Pista Premium.

⁠ ⁠Um (1) item de merchandising exclusivo do Pacote VIP.

⁠ ⁠Um (1) pôster edição limitada da turnê ZZ TOP 2026.

⁠ ⁠Check-in VIP, com equipe dedicada e entrada antecipada no local do show.

Condições de parcelamento: promoção de lançamento, parcelamento em até 3x sem juros até 31/05/2026

Benefícios de meia-entrada

50% de desconto em descontos previstos por Lei

40% de desconto no Ingresso Solidário – mediante a doação de 1kg de alimento não perecível

Vendas: Uhuu.com



Pré-venda artista: de quarta-feira (25/03) às 10h até quinta-feira (26/03) às 22h

Venda geral: a partir das 10h de sexta-feira (27/03)

Classificação: 18 anos

Realização: Infinito Entretenimento e MCA Concerts