MEIs devem declarar Imposto de Renda? Saiba quando é obrigatório

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A Receita Federal abriu o prazo para entrega das declarações do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) 2026, que vai até 29 de maio. Contribuintes com rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584,00 em 2025 devem fazer a declaração.

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Quem precisa declarar o imposto de renda em 2026?

Contribuintes que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584,00 em 2025 devem declarar o imposto de renda. Para microempreendedores individuais (MEI), a obrigatoriedade se aplica apenas se receberem, como pessoa física, rendimentos tributáveis superiores a esse valor.

Como os MEIs devem calcular seus rendimentos?

O cálculo varia conforme o segmento. Empresas prestadoras de serviço têm 32% de isenção sobre a receita bruta, transportes de passageiros 16%, e empresas de transporte de carga e comércio 8%. Para saber se está isento, subtraia a parte isenta do faturamento total de 2025 e os gastos da empresa.

Quais são os prazos importantes para os MEIs?

Além do IRPF, os MEIs devem enviar a Declaração Anual do Simples Nacional (DASN-SIMEI) até 31 de maio, informando o faturamento da empresa em 2025. O limite de faturamento anual do MEI em 2025 foi de R$ 81 mil.

Como preencher a declaração anual do MEI?

Acesse o portal gov.br/mei, selecione ‘Já sou MEI’, escolha ‘Declaração Anual de Faturamento’, insira o CNPJ, selecione o ano e preencha os dados de receitas. Mesmo sem movimentação, preencha com R$ 0,00.

Haverá novidades na restituição do imposto de renda?

Sim, a Receita Federal pagará um lote especial de restituição para contribuintes que não entregaram a declaração em 2025 por não serem obrigados, mas tinham direito à restituição. Cerca de 4 milhões de pessoas se enquadram nessa situação, com valor médio de R$ 125 em restituições.