Declaração do Imposto de Renda 2026 já pode ser enviada

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Chegou a hora de encarar o Leão. A partir das 8h desta segunda-feira (23/03), os contribuintes já podem enviar a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2026, referente ao ano-base 2025. O prazo para acertar as contas com a Receita Federal vai até 29 de maio, às 29h59min59s.

Este ano, o Fisco espera receber cerca de 44 milhões de declarações. O download do Programa Gerador da Declaração está disponível desde quinta-feira (19/03), e a partir de hoje também é possível preencher online pelo site Meu Imposto de Renda.

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Atenção para o prazo mais curto este ano. Tradicionalmente iniciado em 15 de março, o período de entrega foi adiado em uma semana pela Receita.

Novidades que você precisa ficar ligado:

– Nome social na declaração? Agora pode

– Cashback para pequenos contribuintes

– Mudanças nas regras de restituição

– Novas exigências para ganhos com apostas online

Uma das principais novidades é o “cashback” de restituição. Contribuintes isentos de declarar, mas que tiveram imposto retido na fonte, poderão receber automaticamente valores devidos. O pagamento será em lote especial em 15 de julho, com estimativa de 4 milhões de beneficiados e restituição média de R$ 125.

Quem deve declarar?

– Rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584 em 2025

– Rendimentos isentos ou tributados na fonte acima de R$ 200 mil

– Ganho de capital na venda de bens ou direitos

– Operações em bolsa acima de R$ 40 mil ou com lucro tributável

– Receita rural acima de R$ 177.920

– Bens ou direitos acima de R$ 800 mil em 31 de dezembro

– Novos residentes no Brasil em 2025

– Investimentos ou estruturas financeiras no exterior

E as apostas online? A Receita agora exige declaração de ganhos acima de R$ 28.467,20 em bets ou loterias de quota fixa, além de saldo superior a R$ 5 mil em contas de apostas em 31 de dezembro.

Fique atento ao calendário da restituição, que este ano terá apenas 4 lotes:

– 1º lote: 29 de maio

– 2º lote: 30 de junho

– 3º lote: 31 de julho

– 4º lote: 28 de agosto

Quer receber mais rápido? Use declaração pré-preenchida e Pix para ter prioridade no pagamento!

Quem entregar após 29 de maio terá que pagar multa de pelo menos R$ 165,74, podendo chegar a 20% do imposto devido. Organize seus documentos e acerte as contas com o Leão.