Breakfast Weekend começa em Curitiba neste sábado; preços fixos

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Começa no próximo sábado (28/03) a 4ª edição do Breakfast Weekend, o maior festival de cafés da manhã do Brasil. A nova edição em Curitiba vai até 26 de abril, reunindo hotéis, padarias e cafeterias da cidade, que vão oferecer buffets e combos exclusivos a preços fixos, a partir de R$ 39,90.

Entre os nomes já confirmados estão hotéis renomados como o Johnscher by SJ Hotéis & Resort e o Grand Mercure Curitiba Rayon, além de estabelecimentos como o The American Way Cafe e o Lynk Gastrô.

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Essa edição ainda traz um marco muito especial: a expansão do Breakfast Weekend para o Sul do País. Criado em 2021, em São Paulo, o Breakfast Weekend chegou a Curitiba em 2024 e agora, dois anos depois, chega também a Florianópolis (SC) e Porto Alegre (RS).

Inclusive o evento já está tão consolidado na capital paranaense que é finalista do Prêmio Embaixadores de Curitiba 2026, do Curitiba Convention & Visitors Bureau, na categoria Evento Cultural.

“Estamos muito felizes com este reconhecimento em Curitiba no mesmo ano da expansão do Breakfast Weekend para o Sul do País. Nosso objetivo é convidar o público a descobrir novos lugares que oferecem a refeição mais importante do dia com experiências diferenciadas, saudáveis e cheias de sabor. Esperamos chegar a mais estados a cada edição”, comenta Carlos Galvão, CEO e criador do festival.

Na cidade do Rio de Janeiro, o Breakfast Weekend acontecerá simultaneamente às três capitais do Sul do País. Já em São Paulo, onde o festival nasceu, o evento será realizado ao longo do mês de maio, com edições na capital, em Campos do Jordão, na Baixada Santista e em Campinas e região. A expectativa para o primeiro semestre de 2026 é de receber mais de 80 mil pessoas nos estabelecimentos participantes.

Café da manhã com sabor especial

Os estabelecimentos participantes do Breakfast Weekend em Curitiba oferecem menus especiais de café da manhã a preços fixos: R$ 39,90, R$ 49,90, R$ 59,90 e R$ 89,90. A ideia, segundo os organizadores, é oferecer valores mais atrativos do que aqueles praticados normalmente.

Nesta edição, o tema escolhido é “Sabores do Mundo”, ou seja, chefs e cozinheiros criam combinações inspiradas em diferentes culturas gastronômicas. Entre as referências, aparecem clássicos como o croissant francês, leve e amanteigado, e também opções típicas dos Estados Unidos, como panquecas com maple syrup, ovos com bacon e waffles, trazendo um café da manhã mais completo e variado.

Além disso, muitos estabelecimentos exigem reserva antecipada obrigatória, como forma de garantir melhor organização e proporcionar uma experiência mais tranquila tanto para o cliente quanto para a operação da casa. Em alguns casos, é cobrada uma taxa de reserva, que varia entre R$ 4 e R$ 9 por pessoa, paga no momento do agendamento e integralmente abatida no valor final da conta após o consumo. Todas as orientações estarão disponíveis no site do evento, e as reservas serão realizadas por meio da plataforma DGuests.

Outro detalhe é que o horário do festival é estendido em alguns estabelecimentos, ou seja, é válido durante todo o dia. “Em hotéis, o serviço segue o horário tradicional do café da manhã, enquanto padarias e cafeterias disponibilizam seus menus durante o expediente normal, permitindo que o público aproveite o festival ao longo de todo o dia”, explica Cláudio Cardoso, Diretor de Criação e um dos organizadores do festival.

A lista com todos os participantes estará disponível a partir do dia 25 de março no site do Breakfast Weekend.

Em Curitiba, o Breakfast Weekend conta com apoio institucional do Curitiba Convention & Visitors Bureau, Partiu Curitiba, Instituto Municipal de Turismo de Curitiba e Prefeitura de Curitiba, além do sistema de reservas DGuests.

Serviço

Breakfast Weekend

Período: 28 de março a 26 de abril de 2026

Valores: R$ 39,90, R$ 49,90, R$ 59,90 e R$ 89,90

Site oficial: http://www.breakfastweekend.com.br

Lista de estabelecimentos confirmados disponível a partir de 25 de março