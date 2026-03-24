Curitiba celebra 333 anos com maior carne de onça do mundo

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Curitiba vai produzir neste sábado (28/03), como parte das comemorações do Aniversário de 333 anos da cidade, a maior carne de onça do mundo. A ação será às 12h e é promovida pela Associação Amigos da Onça, que valoriza iguaria local, que é indicação geográfica e patrimônio cultural imaterial de Curitiba. O prato será preparado e servido para a população no Mercado Municipal do Capão Raso.

Segundo o presidente da Amigos da Onça, Sérgio Medeiros, o preparo terá 50 kgs de patinho moído, que serão distribuídos em 4 metros de broa de centeio (que também tem o selo de indicação geográfica em Curitiba), subdividas em 333 pedaços individuais – em alusão aos 333 anos da capital paranaense.

“A carne de onça é patrimônio cultural de Curitiba e do Paraná. Indicação Geográfica de Curitiba e merecia estar presente nos 333 anos de Curitiba. Serão 333 carnes de onça que unidas darão 4 metros. Uma onça braba e a maior do mundo”, disse Sérgio, da Curitiba Honesta, que promove festivais gastronômicos em Curitiba. Atualmente está com o Festival de Pão com Bolinho ativo.