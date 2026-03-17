Festival do Pão com Bolinho começa com 38 participantes; veja fotos e descrições

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Começa nesta quarta-feira (18/03) o 24º Festival de Pão com Bolinho de Curitiba, que desta vez contará com 38 bares, restaurantes e gastrobares participantes. Um dos eventos gastronômicos mais aguardados da cidade vai até o dia 12 de abril e mais uma vez integra a programação oficial do Festival de Curitiba, um dos maiores eventos culturais do país. O preço do sanduíche é único: R$ 27.

Nesta edição, os chefes e proprietários dos estabelecimentos participantes capricharam na criatividade dos preparos. Os sanduíches trazem as mais variadas proteínas e combinações, entre eles bolinhos de bacalhau, de costela com bacon, de eisbein (joelho de porco defumado), de camarão e variações de carne bovina grelhada, frita e empanada.

Os acompanhamentos incluem bacon, geleia de pimenta, queijos dos mais diversos, saladas, cebola crispy, maioneses diferentes e molhos para todos os gostos.

“É um privilégio mais uma vez fazer parte do Festival de Curitiba! A cidade respira cultura, fica cheia de turistas e assim eles poderão provar o sanduíche mais vendido nos bares curitibanos em dezenas de versões. E claro que os moradores da cidade aproveitam também”, diz Sérgio Medeiros, da Curitiba Honesta, organizador do festival gastronômico. A Tribuna do Paraná é mais uma vez apoiadora do festival.

24º Festival de Pão com Bolinho de Curitiba – Veja todos os participantes!

A OSTRA BÊBADA

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Pão com Bolinho do Festival: Bolinho de bacalhau da casa, maionese de azeitonas pretas e alface servido no pão francês.

Endereço: Rua Des. Ermelino de Leão, 95 – Centro. Funcionamento: Terça a sábado das 11h às 23h. Domingo das 11h às 17h. @aostrabebada

AL SULTAN – Arabian Food – Vários endereços

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Pão com Bolinho do Festival: Bolinho de carne árabe, molho árabe, salada mediterrânea, cebola crispy e Habesh (molho de alho), servido no pão sírio da casa.

Opção Vegetariana: Faláfel (bolinho de grão de bico), molho árabe, salada mediterrânea, cebola Crispy e Habesh (molho de alho), servido no pão sírio da casa.

Água Verde – Rua: Murilo do Amaral Ferreira, 620 – Agua Verde – (41) 3016-6336. Funcionamento: Segunda à domingo de 11h às 23h @alsultanarabian

Bairro Alto – Rua: José de Oliveira Franco 200 – Bairro Alto – (41) 3077-6336. Funcionamento: Segunda à domingo de 11h às 23h. @alsultanarabian

Ecoville – Rua: Rua: Prof. João Falarz, 630 – Ecoville – (41) 3152-6336. Funcionamento: Segunda à domingo de 11h às 22h. @alsultanarabian

Juvevê – Rua: Moyses Marcondes, 914 – Juvevê – (41) 3044-6336. Funcionamento: Segunda à domingo de 11h às 23h @alsultanarabian

São José dos Pinhais – Rua: Tenente Djalma Dutra, 1281 – Centro – São José dos Pinhais. Funcionamento: Segunda à domingo de 11h às 23h @alsultanarabian

BARBARAN

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Pão com Bolinho do Festival: Bolinho de carne – “premiado do Barbaran”, cracóvia suína de Prudentópolis (cracóvia com Indicação Geográfica), queijo prato, queijo muçarela e salada coleslaw (repolho, cenoura, maionese de bacon), servido no pão francês.

Endereço: Alameda Augusto Stellfeld, 799 – Centro. Funcionamento: Terça e quarta das 18h às 23h30. Quinta das 17h30 à 23h30. Sexta das 17h 00h. Sábado 12h à 0h. Domingo das 16h às 22h. @barbaran_ucrania

BARBARELLA BAKERY

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Pão com Bolinho do Festival: “Barbarella” – bolinho de carne bovina, queijo muçarela gratinado, molho sugo, fonduta de gorgonzola, manjericão, servido no pão de baguete aipim ou francês especial da casa

Endereço: Rua Comendador Araújo, 795 – Batel. Funcionamento: Todos os dias das 08h às 22h. @barbarellabakerycwb

BARONEZA

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Pão com Bolinho do Festival: Bolinho de carne, queijo muçarela derretido, fatias de bacon tostado, tomate, alface servido no pão crocante. Acompanha maionese de alho e mostarda.

Endereço: Rua Conselheiro Carrão 279 – Juvevê. Funcionamento: Segunda a sábado das 17h às 23h. @barbaroneza

BOM SCOTCH

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Pão com Bolinho do Festival: Bolinho de carne bovina, bacon, queijo muçarela derretido, alface, tomate, maionese de alho artesanal, servido no pão francês. Acompanha batatas fritas

Endereço: Rua: Morretes, 347 – Água Verde. Funcionamento: Terça a sexta das 17h à 01h. Sábado das 12h às 01h. Domingo e feriado 16h à 0h. @bomscotch

BOTECO DO BOLACHA

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Pão com Bolinho do Festival: Bolinho de costela com bacon, muçarela derretida, maionese da casa e cheiro verde no pão d´agua. Acompanha geleia de pimenta biquinho.

Endereço: Rua Rio Japurá, 1462 – Bairro Alto – 41 – 3527-1355. Funcionamento: Terça a sábado das 17h30 às 23h. @_botecodobolacha

BURGER BEAST – Vários endereços

Pão com Bolinho do Festival: Bolinho bovino de Angus empanado com panko, cebola crispy, sunomono, maionese artesanal servido no pão brioche.

Endereço: Rua Brasílio Itiberê, 3175 – Água Verde. Funcionamento: Segunda a sexta das 11h às 13h45. @burgerbeast_cwb

BURGER BEAST – FEIRAS LIVRES

Feiras – dias da semana:

– Terça: “Feira Gastronômica das Nações” – na Praça 29 de Março – Mercês

– Quarta: “Feira Noturna Jardim das Américas” – Praça Ryu Mizuno – Jardim das Américas

– Quinta: “Feira Noturna Zumbi dos Palmares” – Praça Zumbi dos Palmares -Pinheirinho

– Sexta: “ Feira Noturna do Cassiopéia” – Boa Vista

Funcionamento das Feiras: das 17h às 21h. @burgerbeast_cwb

BURGER BEAST – Tork n´roll

Endereço: Rua Marechal Floriano, 1695 – Rebouças. Funcionamento: Sexta e sábado das 20h às 03h. @Burgerbeast_cwb

BURGUER BAR – Juvevê e Xaxim

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Pão com Bolinho do Festival: Três bolinhos de carne, maionese artesanal, passata de tomate, queijo parmesão ralado, camada de muçarela maçaricada na mesa, servidos no pão d’agua. Acompanha maionese Burguer Bar.

Juvevê – Rua Constantino Marochi, 554- Juvevê. Funcionamento: Segunda a sábado das 18h às 23h @burguer.bar

Xaxim – Rua Francisco Derosso, 1095 – Loja 03 – Xaxim. Funcionamento: Segunda a sábado das 18h às 23h. @burguer.bar

CARTOLAS

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Pão com Bolinho do Festival: bolinho de maminha e bacon, alface, tomate, queijo cheddar ou muçarela, servido no pão crocante.

Endereço: Rua Emiliano Perneta, 880 – Centro. Funcionamento: Segunda a sexta das 11h às 15 e das 17h à 0h. Sábado das 15h30 às 0h30 e domingo das 11h às 15h. @cartolassportsbar

CHARLES BURGUER

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Pão com Bolinho do Festival: Bolinho de carne bovina, molho de tomate parmegiana, queijo muçarela, cebola crocante, molho especial da casa, servido no pão d’água. Acompanha batatas chips.

Endereço: Avenida Candido Hartmann, 392 – Mercês. Funcionamento: Todos os dias das 17h à 00h. @charles_burguer

ESSEN BIERGARTEN

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Pão com Bolinho do Festival: Pão crocante com bolinho de eisbein defumado (joelho de porco), chucrute, relish de pepino, rúcula e maionese artesanal.

Endereço: Rua José Saboia Cortes, 358 – Centro Cívico. Funcionamento: Terça a sexta das 16h às 23h. Sábado das 11h30 às 23h. Domingo 11h30 as 18h. @essenbiergarten

MASC BEER

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Pão com Bolinho do Festival: Bolinho artesanal, com blend especial de carnes bovina e suína, e temperos especiais da Dona Leila, molho da casa, queijos, tomate e cebolinha fresca, servido no pão crocante. Acompanha polentinha frita e três shots de cervejas artesanais curitibanas nos estilos Pilsen, Dunkel e Ipa para ter uma experiência de harmonização.

Endereço: Rua Sete de Abril 835 – Alto da XV – Loja 03. Funcionamento: Terça a sexta das 17h às 23h. Sábado das 11h às 23h. Domingo 11h as 14h. @mascbeer

MAVY GASTROBAR

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Pão com Bolinho do Festival: Bolinho de carne bovina, queijo muçarela, cogumelos fatiados e cebola roxa – salteados no molho oriental Tonkatsu, maionese de missô e cheiro verde, servido no pão crocante.

Endereço – Alameda Princesa Izabel 1399 – Bigorrilho. Funcionamento: Segunda a sábado das 17h30 às 23h. @mavy_gastrobar

MERCEARIA FANTINATO

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Pão com Bolinho do Festival: bolinho de carne com temperos da casa no pão francês, com cheiro verde e vinagrete da casa

Endereço: Rua Mateus Leme, 2553 – Bom Retiro. Funcionamento: Segunda a sábado das 16h às 20h. @meerceariafantinato

NINKI PASTELARIA – Mercado Municipal

Pão com Bolinho do Festival: Bolinho de carne com calabresa, pernil e bacon mais temperos especiais, cebolinha, salsinha, alho poró, tomate, alface, cebola, molho especial da casa, servido no pão francês. Acompanha fritas, saladinha e molhos especiais.

Endereço: Avenida Sete de Setembro, 1865 – Box 205 – Mercado Municipal – Centro. Funcionamento: Terça a sábado das 8h às 18h. Domingo das 8h às 14h. @ninkipastelaria

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NOSSO BOTECO

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Pão com Bolinho do Festival: Bolinho de carne empanado, molho pomodoro, muçarela maçaricada no pão francês. Acompanha creme de alho da casa.

Endereço: Rua Vicente Ciccarino, 669 – Boa Vista. Funcionamento: Terça a sexta das 16h às 22h. Sábado das 11h30 às 18h. @nossoboteco_curitiba

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O BOTEQUIM DO VEIO

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Pão com Bolinho do Festival: Bolinho de carne recheado com mix de queijos, maionese de torresmo, crostinha de queijo chapeado e salsa de repolho picante da casa, servido no pão com toque de fubá, crocante por fora e macio por dentro.

Endereço: Rua Castro, 888- defronte à praça Guanabara (ou praça Elias Abdo Bittar) – Água Verde. Funcionamento: Terça a sexta das 18h à 23h. Sábado das 12h às 22h. Domingo das 12h às 18h. @obotequimdoveio

PANIFICADORA AQUARIUS

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Pão com Bolinho do Festival: Bolinho de carne molho mostarda, alface, bolinho de carne bovina e cheddar, servido pão d’agua. Acompanha coca cola de 200ml.

Endereço: Avenida Prefeito Erasto Gaertner. 363 -Bacacheri. Funcionamento: todos os dias 24 horas. @aquariuscuritiba

QUERMESSE – Bom Retiro e Ecoville

Pão com Bolinho do Festival: “Bolinho à parmegiana”, servido no pão cervejinha com bolinho de carne bovina, molho de tomate caseiro e queijo umçarela gratinado.

Bom Retiro – Rua Carlos Pioli,513 – Bom Retiro Funcionamento: Terça a sexta das 17h à 01h. Sábado das 11h30h à 01h. Domingo das 11h30 às 23h. @barquermesse

Ecoville – Rua: João Falarz, 1251 – Ecoville. Funcionamento: Terça a sexta das 17h à 00h. Sábado das 11h30h às 01. Domingo das 11h30 às 22h. @barquermesse_ecoville

QUINTAL 68

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Pão com Bolinho do Festival: Bolinho de carne empanado, crocante por fora e suculento por dentro finalizado com queijo provolone gratinado por cima e coberto com pulled pork artesanal defumado no pit smoker. Servido no pão cervejinha ou brioche amanteigado com salada coleslaw. Acompanha molho barbecue.

Endereço: Rua Hedwirges Sophia Walesko, 68 – Xaxim. Funcionamento: Terça a sábado das 18h30 às 23h. @quintal68

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RESTAURANTE IMPERIAL

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Pão com Bolinho do Festival: bolinho de carne bovina, maionese tradicional ou de alho ambas artesanais, queijo muçarela e provolone gratinados, servido no pão d’água da tradicional ‘Panificadora Camponesa’. Acompanha vinagrete e cheiro verde.

Endereço: Rua José Loureiro,111 – Sobreloja- Centro. Funcionamento para happy hour: terça a sexta das 18h às 22h30h. @restauranteimperial1966

SEDE ZERO GASTROBAR

Pão com Bolinho do Festival: “Bolinho de Bar Raiz”: dois bolinhos de carne moída bovina com temperos à moda da casa, dourados na chapa untada com azeite de oliva e finalizadas com fatias de queijo muçarela lentamente derretidas, servidos no autêntico pão d’agua, com folhas frescas de alface, rodelas de tomate, cebola roxa e cheiro verde. Acompanha chips de torresmo artesanal bem crocante.

Endereço: Avenida Paulo Setubal, 4317 – Boqueirão. Funcionamento: Quarta a sexta da 18h30 as 22h30 @sede_zero_bar

SILZEUS BAR

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Pão com Bolinho do Festival: Bolinho de carne bovina, queijo Cremont derretido, calabresa, muçarela argentina, maionese de alho, salsinha, cebola crispy e tomate, servido no pão francês.

Endereço: Via Venetto, 500 – Santa Felicidade. Funcionamento: Segunda a sexta das 17h às 23h30. Sábado e domingo das 12h às 23h30h. @silzeus_bar

SIRÈNE – Trajano

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Pão com Bolinho do Festival: Bolinho empanado de camarão, maionese da casa com mel, picles, geleia de pimenta e cebola roxa, servido no pão crocante.

Endereço: Rua Trajano Reis, 144 – São Francisco. Funcionamento: Terça a quinta das 17h às 23h30. Sexta e sábado das 17h às 01h30. Domingo das 15h às 23h. @sirene_trajano

TRATTORIA DALLARMI

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Pão com Bolinho do Festival: Três unidades de bolinho de carne, servidos no pão panuozzo (feito de fermentação natural na casa), com tomate italiano, cebola roxa, maionese da casa, queijo mussarela, salsinha e finalização de alho e óleo.

Endereço: Rua Margarida Dallarmi, 120 – Santa Felicidade. Funcionamento: Almoço de segunda a sexta das 11h às 14h. Jantar de terça a sábado das 18h às 22h. @trattoriadallarmi

UKRA BAR

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Descrição: bolinho de carne bem temperado, exótica combinação de mostarda e mel, picles agridoce, tomate e cheddar servido no pão brioche.

Endereço: Rua Pará, 1079 – Água Verde – (Anexo ao Clube Poltava) Funcionamento: Terça a sexta das 18h30 à 0h. Sábado das 12h à 0h. @ukra.bar

USHUAIA PIANO BAR

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Pão com bolinho do festival: bolinho de carne bovina, sour cream, cebolinha verde, servido no pão cervejinha. Acompanha fritas.

Endereço: Rua Paulo Gorski 826- Mossunguê. Funcionamento: Terça a sexta das 17h30 à 0h. Sábado das 12h às 16 e das 19h à 01h. @ushuaiapianobar

VELHAS CAVEIRAS ROCK BAR

Foto: Divulgação

Pão com Bolinho do Festival: Bolinho de carne assado, queijo muçarela, molho da especial da casa servido no pão rústico. Acompanha batata frita.

Endereço: Rua Senador Salgado Filho, 2385 – Guabirotuba. Funcionamento: Terça a domingo das 17h30 às 23h30h @velhas_caveirasrockbar

VOU PRO BAR

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Pão com Bolinho do Festival: Bolinho artesanal de carne e bacon moído, muçarela derretida, maionese de alho especial da casa, cebolinha servido no pão brioche amanteigado.

Endereço: Avenida Nossa Senhora de Lourdes, 426 – Jardim das Américas. Funcionamento: Quarta a sexta das 16h à 23h. Sábado das 14h à 23h. Domingo das 14h às 21h. @vouprobar­­­­__