Governo do Paraná fará leilão: tem Hilux, Amarok, Bandeirantes e muito mais

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O Governo do Paraná abriu inscrições para o primeiro leilão de veículos oficiais de 2026, disponibilizando 192 veículos distribuídos em 191 lotes em cinco cidades: Curitiba, Ponta Grossa, Apucarana, Cascavel e Foz do Iguaçu. Os lances iniciais variam de R$ 525,08 para automóveis a R$ 826,05 para motocicletas, com avaliação mínima total de R$ 1.418.649,28.

Entre os veículos ofertados estão modelos como Ford Focus, Toyota Bandeirantes, Volkswagen Fox, Renault Master, Chevrolet S10 e Blazer, Mitsubishi L200, Toyota Hilux, Ford Ranger e Volkswagen Amarok. As inscrições e lances devem ser realizados no site do leiloeiro contratado, Ricardo Ferreira Gomes, a partir de 6 de abril.

Benefícios e procedimentos do leilão

O leilão de veículos oficiais inservíveis gera receita para os cofres públicos, previne a depreciação do patrimônio e reduz gastos operacionais. Além disso, contribui para a saúde pública e o meio ambiente ao evitar que veículos inativos se tornem focos de proliferação de mosquitos transmissores de doenças.

A visitação dos lotes ocorrerá entre 6 e 10 de abril, em horários específicos para cada cidade. O encerramento dos lances está programado para os dias 13, 14 e 15 de abril, com a entrega dos lotes prevista entre 18 e 29 de maio. Os interessados devem consultar o edital para informações detalhadas sobre locais, datas e procedimentos do leilão.