Nova megaloja de gastronomia abre na Grande Curitiba com mais de 18 mil itens

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Uma nova loja física voltada para a gastronomia inaugurou em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), nesta segunda-feira (16/03). Em um único espaço, a Casa da Gastronomia reúne produtos, soluções e networking para profissionais e entusiastas da cozinha.

Idealizada pela Gold, empresa parceira do setor de food service na região, a Casa da Gastronomia tem a proposta de ser mais que uma loja. Com 7.000 m² de área total, sendo 3.000 m² dedicados ao espaço de vendas, o local reúne tudo o que uma operação gastronômica precisa no dia a dia.

O diferencial está no modelo de “loja dentro da loja”, oferecendo 18 mil itens divididos em categorias como mercearia, resfriados, bebidas, utensílios e produtos de limpeza profissional. A ideia é centralizar as compras dos clientes – de pequenos restaurantes familiares a grandes redes de franquias – em um único local especializado.

A inauguração nesta segunda-feira contou com a presença de nomes importantes do setor, incluindo proprietários de restaurantes e representantes de entidades da cena gastronômica.

O espaço foi projetado para ser escalável, permitindo a abertura de novas unidades em diferentes localidades e ampliando a área de atuação da Gold.

A Casa da Gastronomia fica na Avenida Jacob Macanhan, 1707 – Emiliano Perneta, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).