Chef Manu Buffara lança linha de produtos de bem-estar

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A renomada chef Manu Buffara, estrela da gastronomia curitibana, acaba de dar mais um passo em sua trajetória empreendedora. Conhecida por seu trabalho que une técnica refinada e responsabilidade social, a chef agora apresenta a Casa Manu, uma linha de produtos para o bem-estar doméstico.

O novo projeto da chef paranaense não se limita apenas a oferecer itens para o lar. A proposta da Casa Manu é apresentar soluções pensadas para diferentes momentos da rotina doméstica, desde o cuidado com as roupas até a manutenção de ambientes e objetos. A linha se divide em quatro frentes: Casa Manu Home, Sports, Kitchen e Sachês Perfumes.

“Quero levar para o cotidiano das pessoas a mesma intenção que guia a minha cozinha: o cuidado, o propósito e o respeito pela matéria-prima”, explica Manu Buffara sobre a inspiração por trás da Casa Manu. A chef, que já conquistou reconhecimento internacional com seu restaurante Manu, em Curitiba, vê nesse novo empreendimento uma extensão natural de sua filosofia de trabalho.

A Casa Manu surge como mais um capítulo na história de uma chef que não se contenta apenas em criar pratos memoráveis. Manu Buffara tem se destacado por projetos que vão além da cozinha, envolvendo comunidades, escolas e iniciativas de impacto social. Agora, ela busca levar essa mesma abordagem consciente e sustentável para dentro dos lares brasileiros.

Com a nova linha de produtos, Manu Buffara reforça seu compromisso com a sustentabilidade e o cuidado com o meio ambiente, valores que já norteiam sua atuação na gastronomia. A Casa Manu promete ser mais do que uma marca de produtos para o lar; é um convite para que as pessoas repensem suas rotinas domésticas de forma mais consciente e responsável.