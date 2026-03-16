Bar de Curitiba promove festa de aniversário com bolo de Santo Antônio

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O Bar Quermesse, point tradicional do Bom Retiro, completa 17 anos de portas abertas no próximo dia 19 de março. Para marcar a data, o estabelecimento prepara uma comemoração especial aberta ao público a partir das 17h, com entrada franca e atrações que prometem agitar os frequentadores.

O ponto alto da festa será o bolo de Santo Antônio, tradição que sempre causa burburinho entre os participantes. Além disso, uma farta mesa de doces típicos vai recriar o clima das festas populares brasileiras que inspiram o conceito do bar desde sua fundação.

Para embalar a noite, o chopp Brahma Pilsen será vendido a R$ 8 durante todo o evento – uma pechincha e tanto para brindar quase duas décadas de história. A ideia é reunir a clientela fiel, novos frequentadores e amigos da casa numa grande celebração.

As comemorações se estendem com o Festival de Comida de Boteco do Quermesse, de 23 a 29 de março. Durante a semana, o público poderá saborear clássicos petiscos de boteco a R$ 25 cada, como mix de torresmos, carne de onça e bolinhos de carne.

Mais que um aniversário, a festa simboliza a resistência de um negócio que atravessou diferentes momentos da cidade e do país. Em tempos de vida curta para muitos bares e restaurantes, chegar aos 17 anos é um marco e tanto para o Quermesse, que se consolidou como referência em comida típica brasileira e ambiente descontraído em Curitiba.

A comemoração no Quermesse será na quinta-feira (19/03), a partir das 17h. O bar fica na Rua Carlos Pioli, 479 – Bom Retiro.