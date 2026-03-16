Marca de luxo italiana abre loja maior em shopping de Curitiba

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A Dolce&Gabbana inaugurou em fevereiro uma nova boutique no Pátio Batel, shopping em Curitiba. A marca migra de espaço dentro do shopping e celebra a abertura de uma loja mais completa em produtos e serviços, com o dobro do tamanho em relação à anterior: agora com 419 metros quadrados.

A nova boutique apresenta uma experiência completa no universo da marca de moda italiana, com as coleções feminina e masculina de Ready to Wear, além de acessórios e uma sala dedicada exclusivamente a Fine Jewelry.

Ao novo espaço, chegam também as linhas Dolce&Gabbana Beauty, que inclui fragrâncias e maquiagem e a Dolce&Gabbana Casa Collection, com itens de casa e decoração. Um provador dedicado ao Made To Measure, o serviço de sob-medida da marca, e um camarim exclusivo para Dolce&Gabbana Beauty são dois diferenciais da nova loja.

O projeto arquitetônico segue o da loja do JK Iguatemi, em São Paulo, inspirado na essência italiana da etiqueta; o contraste entre preto e branco realça o DNA da Dolce&Gabbana, criando uma atmosfera que valoriza o protagonismo dos produtos na exposição das criações da marca.

Com o novo espaço, a Dolce&Gabbana está presente no país com 17 lojas, entre 13 boutiques, 1 pop-up store e 3 outlets.

Lojas do Pátio Batel

O Pátio Batel é o único shopping do segmento luxo do Sul do Brasil, contando com aproximadamente 190 estabelecimentos, sendo 72 lojas exclusivas, como Prada, Burberry, Gucci, Hugo Boss, Louis Vuitton e Tiffany & Co.