Apresentador Ratinho investe milhões em resort de luxo em SC

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A paisagem preservada, os rios cercados por Mata Atlântica e a proximidade com grandes centros colocaram o norte de Santa Catarina na rota de investidores imobiliários. O apresentador e empresário Carlos Massa, o Ratinho, integra esse movimento.

Pai do governador Ratinho Junior (PSD-PR), o apresentador Ratinho investiu em um condomínio resort às margens do rio São João, em Garuva, município a 38 quilômetros de Joinville e a 93 quilômetros de Curitiba. O apresentador assumiu o papel de “embaixador” do empreendimento, que projeta potencial de R$ 65 milhões em vendas.

O empresário esteve na cidade em fevereiro e divulgou o condomínio resort. A gravação disseminada nas redes sociais superou 780 mil visualizações. “Mirante da Serra é um condomínio planejado que reúne o melhor de Garuva: conexão com a natureza, vista para as montanhas, localização privilegiada, áreas de lazer e toda a infraestrutura para se viver bem”, propaga o apresentador no vídeo.

Como é o resort de luxo que tem Ratinho como sócio

O Mirante da Serra ocupa cerca de 375 mil metros quadrados em área estratégica. O projeto adota o conceito de resort residencial, com terrenos de 300 a 500 metros quadrados, com valores a partir de R$ 300 mil. Grande parte dos lotes tem acesso direto a uma prainha natural, formada por areias claras às margens do rio São João.

A área comum soma aproximadamente 9 mil metros quadrados. O espaço inclui ciclovias, trilhas de caminhada e quadras poliesportivas. O projeto também prevê hotel e restaurante com vista 360 graus para a serra. As obras de terraplanagem e saneamento já começaram.

Diretor-executivo da urbanizadora ABecker, responsável pela obra, Anderson Becker avalia que a chegada de investidores de grande porte confirma a ascensão econômica local. Segundo ele, a atividade econômica de Garuva cresceu 528,9% na última década, com impulso do setor logístico. “O Mirante da Serra oferece a vantagem de estar em meio à natureza, mas ao lado do desenvolvimento”, afirma ele.

Natureza e logística impulsionam turismo e mercado imobiliário em Garuva

A combinação entre natureza preservada e localização estratégica amplia o interesse por Garuva, aponta a administração municipal. Turistas e investidores buscam áreas fora do eixo tradicional do litoral catarinense.

“A combinação entre natureza e logística fortalece municípios fora do eixo tradicional do litoral. Em Garuva, a procura por essas áreas tem crescido para o turismo e para novos empreendimentos”, afirma o secretário da Inovação, Comunicação e Turismo de Garuva, Rafael Luz.

O Sindicato da Indústria da Construção Civil de Joinville (Sinduscon) confirma o aquecimento regional. A entidade registrou recorde de lançamentos e vendas na região norte de Santa Catarina em 2025.

A presidente do sindicato, Ana Rita Vieira, ressalta que a integração regional fortalece Garuva no cenário imobiliário. “A proximidade com Joinville e Itapoá, o pleno emprego, a localização estratégica, o fácil acesso e as belezas naturais que atraem cada vez mais turistas, favorecem ainda o crescimento de Garuva e consolidam a cidade como uma das protagonistas no desenvolvimento imobiliário e econômico da região”.

Garuva atrai 50 mil turistas e consolida rota na Serra do Mar

Às margens da BR-101, Garuva possui cerca de 19 mil habitantes. O município se localiza na base da Serra do Quiriri, trecho da Serra do Mar catarinense. A paisagem natural atrai milhares de turistas: de acordo com a prefeitura, o movimento em 2025 chegou a 50 mil visitantes.

Uma das atrações mais procuradas é a chamada ponte invertida, uma estrutura submersa na divisa entre o município e Guaratuba (PR). Outro atrativo são as áreas de manguezais abastecidas por rios que descem da serra e cruzam trechos preservados de Mata Atlântica, como o São João e o São Joãozinho.

Essas áreas de preservação abrigam aves migratórias, peixes e botos-cinza. Ao longo das margens, com trechos de águas rasas e pedras, moradores e turistas praticam esportes náuticos e frequentam pontos de banho.

“O rio nasce na serra e em vários trechos forma piscinas naturais de águas cristalinas, rasas e seguras. Esses pontos atraem famílias, praticantes de esportes e visitantes que buscam contato direto com a natureza”, aponta o secretário Rafael Luz.

Resort de luxo de Ratinho impulsiona o “Pantanal do Sul”

De acordo com a prefeitura, o rio Palmital é o que mais atrai turistas em Garuva. O rio liga a cidade à Baía da Babitonga, no município vizinho de Itapoá, e sustenta parte da atividade turística local.

A pesca esportiva tem ampla procura e o apelido de “Pantanal do Sul” nasceu da própria experiência de pescadores, segundo a secretaria de Inovação, Comunicação e Turismo do município. “Em 2007, conversei com alguns pescadores no Rio Palmital, que vieram do Rio Grande do Sul e da Argentina. Eles disseram que o rio oferecia condições semelhantes às do Pantanal para a pesca. O apelido ‘Pantanal do Sul’ surgiu a partir dessa comparação”, relata a chefe de turismo da secretaria, Christine Zwettler Teixeira.

O robalo concentra a maior procura, mas há também linguado, garoupa, tainha, pescada, corvina, bagres e anchova. “As paisagens naturais atraem milhares de turistas. O apresentador Ratinho frequenta a região há mais de 20 anos”, acrescenta a chefe de turismo local.

O rio Palmital atrai praticantes de pesca esportiva embarcada, stand up paddle, canoagem e boia cross. Ao longo do percurso do rio, a ciclorrota Palmital soma 15 quilômetros. Há também a ciclorrota Vila da Glória, que alcança 58,2 quilômetros e inclui rios e cachoeiras.