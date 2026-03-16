Vereador e esposa são mortos no Paraná: a suspeita é de feminicídio

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A Polícia Civil do Paraná (PCPR) investiga a morte de um vereador e de sua esposa em Boa Vista da Aparecida, município localizado a cerca de 78 quilômetros de Cascavel, no Oeste do Paraná. A principal linha de investigação aponta para um possível feminicídio seguido de suicídio.

O caso foi registrado na manhã deste domingo (15/03). Segundo informações divulgadas pelo Bom Dia Paraná, da RPC TV, equipes policiais realizaram as primeiras diligências ainda no mesmo dia. O trabalho de coleta de provas e levantamento pericial foi feito por técnicos da Polícia Científica.

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De acordo com as informações iniciais da investigação, a professora Clarice Frigo apresentava sinais de violência. No local onde o corpo foi encontrado, os peritos também identificaram indícios de que a vítima pode ter sido movida após o crime.

O vereador Gilmar Frigo foi encontrado morto no mesmo local e, conforme a linha investigativa preliminar, seria o autor do crime. A polícia ainda investiga o caso.

O velório de Clarice ocorre na manhã desta segunda-feira (16/03) e deve seguir durante a tarde na cidade de Ampére, onde será realizado o sepultamento. Até o momento, não há informações confirmadas sobre o velório e o enterro de Gilmar Frigo. O vereador exercia mandato na Câmara Municipal e seguiria no cargo até 2028.