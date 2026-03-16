Obra de artista curitibano leva arte e beleza ao Largo da Ordem

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Um novo cartão-postal vai colorir a entrada do Centro Histórico de Curitiba a partir desta terça (17). Para comemorar os 333 anos da cidade, será inaugurado o painel de cerâmica “Largo da Ordem 360º”, assinado pelo artista curitibano Simon Taylor. A obra fica no paredão da Casa João Haupt.

A festa de inauguração será às 10h30, com a presença do prefeito Eduardo Pimentel e toda a pompa que o aniversário da cidade merece. Inclusive, no mesmo dia, tem também a inauguração da estátua do ex-prefeito e urbanista Jaime Lerner.

Simon Taylor é um dos artistas que mais exalta Curitiba em sua obra. Ele já lançou os livros “Curitiba em Traço” e até um álbum de figurinhas da cidade. Agora, com esse painel, ele quis dar um rolê 360º pelo Largo. “Esse painel é um sonho de décadas de um piá curitibano que se tornou realidade. E um presente para Curitiba”, disse à Tribuna.

Veja algumas fotos do processo de produção do painel:

Para botar a mão na massa, Simon contou com a ajuda do Lenzi Jr., um mestre na arte dos painéis. Ele já trabalhou com o pai dele nas obras do Poty Lazzarotto, aquele muralista que todo curitibano se orgulha.

E olha só que legal: a obra vai ficar bem na entrada do Centro Histórico, naquela Casa João Haupt que todo mundo passa na frente. É tipo um “bem-vindo ao Largo da Ordem” em grande estilo. Então, se você curte arte, história ou só quer ver Curitiba mais bonita ainda, dá uma passadinha lá pra conferir.