Como rochas plásticas ameaçam tartarugas em ilha brasileira?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Rochas plásticas foram encontradas em ninhos de tartarugas na ilha de Trindade, no Atlântico Sul, a mais de mil quilômetros do litoral do Espírito Santo. A descoberta, publicada na revista Marine Pollution Bulletin, reforça o alerta sobre a poluição marinha e seus impactos na vida selvagem.

O que são as rochas plásticas?

São formações que combinam materiais naturais como rochas vulcânicas, areia e elementos biológicos, cimentados por plástico derretido. Análises identificaram principalmente polietileno e polipropileno, polímeros muito usados na indústria.

Como essas rochas se formam?

Ocorre quando resíduos plásticos no lixo marinho são queimados ou expostos a altas temperaturas. Grande parte vem de cordas marítimas de polietileno usadas na navegação comercial e pesca industrial.

Qual o impacto nas tartarugas?

Fragmentos dessas rochas foram encontrados em ninhos de tartarugas-verdes, soterrados até 10 cm de profundidade. A ilha de Trindade é um importante local de reprodução dessa espécie, na área protegida da Praia das Tartarugas.

O que isso significa para o meio ambiente?

Pesquisadores investigam se essas formações podem se tornar registros geológicos permanentes, fortalecendo o argumento da existência do Antropoceno – uma nova época geológica marcada pelo impacto humano irreversível no planeta.

O que está sendo feito a respeito?

Cientistas realizam experimentos simulando o envelhecimento das rochas plásticas sob condições extremas, para avaliar sua resistência ao tempo e possível preservação em camadas profundas da Terra.