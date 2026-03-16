Curitiba Restaura Solar do Barão e Inaugura Painel Artístico no Largo da Ordem

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba dará início às obras de restauração e modernização do complexo cultural Solar do Barão nesta terça-feira (17/3). O prefeito Eduardo Pimentel assinará a ordem de serviço às 17h, na Casa Globo, no Largo da Ordem, onde parte das atividades artísticas do Solar do Barão foi temporariamente transferida.

Após a assinatura, às 17h15, será inaugurado o painel artístico ‘Largo da Ordem 360º’, criado pelo artista Simon Taylor. A obra, que homenageia o conjunto histórico do Largo da Ordem, está instalada na fachada da Papelaria Haupt, na esquina das ruas São Francisco e Barão do Serro Azul, no Centro de Curitiba.

O Largo da Ordem é um dos espaços culturais e turísticos mais tradicionais da cidade, atraindo visitantes e moradores com sua arquitetura histórica e atmosfera cultural. A restauração do Solar do Barão e a instalação do novo painel artístico reforçam o compromisso da cidade com a preservação e valorização de seu patrimônio cultural.

As obras no Solar do Barão visam preservar e modernizar este importante espaço cultural, garantindo melhores condições para a realização de exposições, oficinas e outras atividades artísticas. Durante o período de restauração, parte da programação continuará sendo realizada na Casa Globo, mantendo viva a cena cultural da região.