Quase pronta

Novas imagens da Ponte de Guaratuba mostram fase final da obra

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 16/03/26 18h34
Falta pouco: Estado divulga novas imagens da construção da Ponte de Guaratuba
Foto: Arnaldo Neto/AEN

Chegando perto da inauguração, as obras da Ponte de Guaratuba seguem em fase de acabamentos. Novas imagens da construção foram divulgadas nesta segunda-feira (16/03). Com o término do trecho estaiado no início de março, considerada a parte mais crítica da obra, o foco agora está em áreas de iluminação, pavimentação e guarda-corpo.

O trecho da curva da ponte conta com as barreiras de concreto New Jersey (dispositivo que vai dividir o sentido das pistas) instaladas, assim como postes de iluminação pública e os guarda-corpos que dividem a via da calçada e das laterais externas, para a segurança de pedestres e ciclistas.

Na parte central da ponte, caminhões guindastes trabalham para a movimentação de placas de concreto dos guarda-corpos e barreiras New Jersey, além do transporte de ferragens. 

Assista ao vídeo divulgado nesta segunda:

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Acessos à ponte de Guaratuba

Os acessos à ponte também estão sendo trabalhados nessa etapa. No lado de Guaratuba, as contenções foram finalizadas e as equipes seguem com terraplenagem, drenagem e preparação para pavimentação. Já no lado Matinhos, estão acontecendo serviços de drenagem e pavimentação.

Devem ser executados 50 mil metros quadrados de camadas estruturais de pavimento e 70 mil metros quadrados de revestimento asfáltico.

Foto: Arnaldo Neto/AEN
Foto: Arnaldo Neto/AEN
Foto: Arnaldo Neto/AEN
Foto: Arnaldo Neto/AEN
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