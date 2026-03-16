Curitiba inicia obras de manutenção em 100 km de ruas em 2026

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba deu início a um novo pacote de obras de manutenção do asfalto que alcançará 100 quilômetros de ruas ao longo de 2026. A ordem de serviço para o começo imediato das intervenções foi assinada pelo prefeito Eduardo Pimentel nesta segunda-feira (16/3), durante evento realizado no bairro Atuba.

Os primeiros 70 quilômetros do Programa de Recuperação da Malha Viária serão executados por meio de convênio com o Governo do Estado do Paraná, com investimento de R$ 86,7 milhões. Os outros 30 quilômetros utilizarão recursos próprios do município. As obras fazem parte do Programa de Revitalização e Obras de Curitiba (PRO Curitiba), que prevê mais de R$ 6 bilhões em investimentos até 2028.

As intervenções utilizam o método de reciclagem do pavimento, que transforma o asfalto desgastado em uma nova estrutura mais resistente. As obras serão realizadas em lotes e de forma simultânea em diferentes regiões da cidade. Entre as vias contempladas neste momento estão trechos das ruas Arnaldo Batista de Castro (Atuba), Maria Nícolas (Bairro Novo) e Jorge Brey (Alto Boqueirão).

Segundo a Secretaria Municipal de Obras Públicas, a iniciativa reforça o compromisso com a melhoria da infraestrutura urbana, utilizando uma técnica sustentável e eficiente. As intervenções são de rápida execução, podendo haver bloqueios parciais das vias e alterações pontuais no trânsito durante os trabalhos.

A meta do plano de governo é alcançar 500 quilômetros de manutenção do asfalto até 2028. Em 2025, a cidade contabilizou 205 quilômetros de nova pavimentação, beneficiando 406 ruas entre obras entregues e iniciadas. Os moradores das regiões contempladas demonstraram satisfação com o início das melhorias, que prometem trazer mais qualidade de vida e valorização para os bairros.