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Curitiba inicia obras de manutenção em 100 km de ruas em 2026

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 16/03/26 17h03
Prefeito Eduardo Pimentel com o vice-prefeito Paulo Martins, o secretário estadual do Desenvolvimento Sustentável, Rafael Greca, o secretário estadual das Cidades, Guto Silva, vereadores e demais autoridades, assina autorização para nova etapa do programa de recuperação da malha viária em 100km de ruas. Curitiba, 16/03/2026. Foto: Pedro Ribas/SECOM

A Prefeitura de Curitiba deu início a um novo pacote de obras de manutenção do asfalto que alcançará 100 quilômetros de ruas ao longo de 2026. A ordem de serviço para o começo imediato das intervenções foi assinada pelo prefeito Eduardo Pimentel nesta segunda-feira (16/3), durante evento realizado no bairro Atuba.

Os primeiros 70 quilômetros do Programa de Recuperação da Malha Viária serão executados por meio de convênio com o Governo do Estado do Paraná, com investimento de R$ 86,7 milhões. Os outros 30 quilômetros utilizarão recursos próprios do município. As obras fazem parte do Programa de Revitalização e Obras de Curitiba (PRO Curitiba), que prevê mais de R$ 6 bilhões em investimentos até 2028.

As intervenções utilizam o método de reciclagem do pavimento, que transforma o asfalto desgastado em uma nova estrutura mais resistente. As obras serão realizadas em lotes e de forma simultânea em diferentes regiões da cidade. Entre as vias contempladas neste momento estão trechos das ruas Arnaldo Batista de Castro (Atuba), Maria Nícolas (Bairro Novo) e Jorge Brey (Alto Boqueirão).

Segundo a Secretaria Municipal de Obras Públicas, a iniciativa reforça o compromisso com a melhoria da infraestrutura urbana, utilizando uma técnica sustentável e eficiente. As intervenções são de rápida execução, podendo haver bloqueios parciais das vias e alterações pontuais no trânsito durante os trabalhos.

A meta do plano de governo é alcançar 500 quilômetros de manutenção do asfalto até 2028. Em 2025, a cidade contabilizou 205 quilômetros de nova pavimentação, beneficiando 406 ruas entre obras entregues e iniciadas. Os moradores das regiões contempladas demonstraram satisfação com o início das melhorias, que prometem trazer mais qualidade de vida e valorização para os bairros.

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