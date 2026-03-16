Irregularidades

Anvisa proíbe venda de azeite de oliva com origem desconhecida

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Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 16/03/26 16h32
Imagem mostra recipiente com azeite de oliva
Foto: Depositphotos | Imagem ilustrativa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a venda, distribuição, fabricação e propaganda do azeite de oliva extravirgem San Olivetto, da empresa Agro Industria e Cerealista Norte Paraná Ltda.

A determinação aconteceu nesta segunda-feira (16/03) e foi publicada no Diário Oficial da União (DOU). A Anvisa afirma que a origem do azeite é desconhecida.

“O rótulo indica como importadora a Agro Indústria e Cerealista Norte Paraná Ltda. A empresa, no entanto, está com CNPJ suspenso por inconsistência cadastral desde 22/5/2025”.

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“Já a distribuidora, a empresa Comercial Alimentícia e Cerealista Capixaba Ltda, está com CNPJ baixado por encerramento desde novembro de 2024”, completa nota da Anvisa.

A Tribuna tenta contato com a empresa citada pela Anvisa.

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